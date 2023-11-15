快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵小六男童9次！女狼師教學準備室硬上更「懷孕生子」 遭重判下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市某國小任教的徐姓女子，3年前寒假過後開學第一天，利用當六年級班導機會，對班上1名未滿14歲男童下毒手，才上第2節電腦課便將男童叫去教學準備室，以違反對方意願硬上，之後無論是早自習、課堂間或是午休時間，男童陸續遭到毒手，直到放暑假前至少9次，導師甚至懷孕生子，桃園地院日前審結，依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。

判決指出，徐姓女子是被害男童的國小五、六年級班級導師，明知男童未滿14歲，竟於2020年2月25日寒假開學第一天的上午9時40分至10時20分正在上電腦課時，將男童叫到班級教室內的教學準備室（亦稱休息室），無視男童拒絕、違反男童意願強行發生性關係。

同年3月2日上午10時35分至11時15分的音樂課期間，男童再度被叫到班級教室內的教學準備室與徐女發生性關係；同年4月9日中午12時40分至下午1時20分許午休時間，徐女在休息室內二度無視男童拒絕、違反對方意願強行發生性行為；同年5月13日上午11時25分至中午12時05分上課期間、同年6月23日中午12時40分至下午1時20分午休時間，持續將男童叫到休息室發生性行為。

另外，徐女自2020年2月25日對男童下手後，之後的某2天上午8時至8時50分的早自習時間，先後於班級教室樓上的廁所內，對男童口交、撫摸男童生殖器外，另於某2天中午12時40分至下午1時20分許的午休時間，在休息室內，對男童口交，還撫摸男童的生殖器，對男童進行性行為4次，案經男童父親發現報警。

法院審理時，徐女坦承是男童國小五、六年級的班級導師，但她否認有對未滿14歲男子強制性交、對未滿14歲男子性交的犯行，竟以「我只有跟男童發生過性行為1次，而且那次是他強迫我的，而她也是在那次懷孕的，男童說的9次都是子虛烏有」來辯稱，甚至供稱108學年度第一學期期末，跟男童算是有交往，當時男童有給她承諾，同時表示「希望我當他的女朋友，他會稱呼我老婆」。

男童證稱，他記得第一次遭老師性侵時，是2020年寒假結束後的開學第一天，當時是六年級下學期，老師用Messenger傳訊息要我第一節下課去小房間，大約是9時40分時，電腦老師轉達徐老師有事要跟他談，要他留下，之後他進入休息室後，就被要求脫褲子，當時他內心有一點抗拒，但不敢表達，於是按指示脫褲子，老師脫完裙子與內褲躺在地上，指導他如何進行性行為。

另有同學證稱，這名男同學常常中午休息時間被老師叫進休息室，有時候是單獨，有時候會和其他同學一起去，不知道什麼原因被叫進去，老師會比較關心他，後來幾乎看到他每天都被叫進去休息室。

法官審酌，被告身為班級導師，本應盡為人師表義務，竟為滿足自己性慾，對自己班級學生強制性交，對男童性自主決定權未予尊重，僅因一時無法克制己身情慾，罔顧男童年幼而與他性交，對男童身心健全及人格發展均生不良影響，更可能造成家長對學校教育不信任，對學校、教師的期待與信賴關係造成嚴重打擊，考量犯後否認態度，迄今仍未達成和解，量處17年6月徒刑。

編輯推薦

徐女在桃市某國小擔任班導，卻在寒假開學後第一天性侵男學生至少9次，徐女甚至還懷孕生子，桃園地院審結，依依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
徐女在桃市某國小擔任班導，卻在寒假開學後第一天性侵男學生至少9次，徐女甚至還懷孕生子，桃園地院審結，依依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

性行為 寒假 教室 桃園 教師 性侵

延伸閱讀

狼叔猥褻姪女長達6年 法官重判6年不得緩刑

日職／成績大跌還捲入性侵疑雲 軟銀仍有意開大約搶山川穗高

曾性侵被關...他又約女網友回家性侵 判4年8月遭求償200萬

逼「不做就殺妳」高院剔除以水瓶性侵 減為4年2月刑

相關新聞

性侵小六男童9次！女狼師教學準備室硬上更「懷孕生子」 遭重判下場曝光

在桃園市某國小任教的徐姓女子，3年前寒假過後開學第一天，利用當六年級班導機會，對班上1名未滿14歲男童下毒手，才上第2節...

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，竟對班上1名未滿14歲男童下毒手，9度在早自習、午休或音樂體...

跟「甜美女生」聊天...小五男童傳私密照 遭脅買點數

新北市一名國小五年級男童，日前透過交友軟體結識一名網友，對方要求用LINE互傳私密照。小五童不疑有他自拍傳送，卻遭對方威...

影／警直搗豐原私娼寮 13名泰、越籍女子驚慌、嫖客衣衫不整

昔日台中市豐原區信義街巷弄被稱為「後菜園仔」，顏男等3人涉嫌招攬男客以每15分鐘1500元不等價位從事性交易，警方全副武...

狼叔猥褻姪女長達6年 法官重判6年不得緩刑

彰化縣男子利用協助照顧姪女的機會，從姪女6歲起就利用獨處時，強行撫摸姪女胸部、下體等處，直到去年又對姪女毛手毛腳，姪女受...

舅舅連3晚舔舐、指侵17歲外甥女 事發後再「狂疼她」下場慘了

新北市一名男子趁與17歲外甥女同寢的機會，連續3天舔舐、指侵外甥女下體，事發後「越來越疼她」，帶她去買衣買鞋，少女事後和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。