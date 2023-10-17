西班牙主廚酒後伸鹹豬手猥褻女員工還要她「放鬆」 判8月刑並驅逐出境

西班牙籍餐廳主廚 Lucas 邀約女員工到住處喝酒，卻強制猥褻，台北地方法院判他10月徒刑，執行完畢後驅逐出境；台灣高等法院今撤銷改判為8月徒刑，刑後驅逐出境。示意圖／Ingimage

西班牙籍餐廳主廚 Lucas 邀約女員工到住處喝酒，酒後伸出鹹豬手，壓住女員工後腦後強吻，還將她拋擲床上、不斷撫摸她的大腿內側和胸部。女方向台北市警大安分局報案，台北地檢署依強制猥褻罪起訴，台北地方法院判 Lucas 10月徒刑，執行完畢後驅逐出境。台灣高等法院今減為8月徒刑，刑後驅逐出境。

Lucas 學歷為高中畢業，他是被害人的主管，2021年6月5日邀約到被害人到住處飲酒，酒後開始觸摸她的背部、腰部，藉著酒意親吻她的頸部與臉頰。

女員工一再閃躲，Lucas 未停手，索性用手壓住她的後腦，讓她無法抗拒，最後還抱起她、拋擲床上，再用身體強壓，觸摸她腿、胸。

女員工報警時說，Lucas 說她很漂亮，接著開始摸她，她覺得不太對勁就用雙手護胸，他還叫她「要放鬆」，隨即遭強吻、舌吻。她說，被丟到床上時，Lucas 把手伸進她的腰部接縫處來回游移，她覺得真的很不舒服，用嚴肅帶憤怒的語氣跟他說「不行」，對方感覺到她生氣就自己主動停下來。

Lucas 否認強制猥褻，辯稱是經過女方同意才親吻，後來要再親時，對方說「我不要」就沒再繼續。

北院審理後認為 Lucas 的行為造成被害人身心嚴重受創，顯示他未尊重性自主權、惡性重大，且犯後態度不佳，依法判刑10月並驅逐出境。

案經上訴，高院審理後今撤銷原判決，減為8月徒刑，同樣在刑之執行完畢後驅逐出境。