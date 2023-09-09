影／台南警查獲4越南新住民下海 3人經濟困窘為賺生活費

台南永康區中華路部分按摩養生館屢傳掛羊頭賣狗肉從事色情交易，警方昨晚查獲4名越南籍女子涉嫌從事性交易。4人都是婚嫁來台，也都已取得我國國籍身分，員警發現其中3人有喪夫單親媽媽為子女生活費，有人為支付故鄉雙親龐大醫藥費，還有父親欠債無力償還，造成經濟困難下海。

員警表示，3名新住民經查雖處境堪憐，從事性交易仍是違法行為，只能苦口婆心勸誡她們，只能以合法方式賺取報酬，這種方式不是長久之計，家人得知也可能難以接受、更可能對子女造成不良影響。

永康警分局昨晚突檢養生館，查獲4男4女涉嫌性交易，將負責人、櫃檯人員、男客4名及應召女子4名共10人送辦。

永康分局表示，大橋派出所與分局行政組員警多日蒐證，該處是利用養生館作掩護的色情應召站，實際從事色情按摩、半套及全套性交易，以每節50分鐘、1300元，吸引口耳相傳男客前往消費。

大橋派出所表示，員警掌握相關事證後向地方法院聲請搜索票獲准，在剛開門營業時前往查緝，當場查扣所得5200元、使用中保險套、未使用保險套、潤滑液、情趣衣褲、監視器及營業用手機等。除依社會秩序維護法裁罰男客、應召女子，並將涉嫌經營色情按摩負責人及員工依刑法妨害風化罪送辦。

查緝員警說，多次探查發現，業者已多次遭警方查緝，又變更名稱重操舊業，警方列入重點目標，該處不僅更名再起爐灶，還招募越南外籍女子，拉客造成周邊民眾困擾，甚至連查訪員警都差點被拉入消費。