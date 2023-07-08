影／想吃嫩草？中年大叔冒用小鮮肉假帳號 交友軟體誘騙少女傳私密照

今年46歲的中年大叔姚姓男子，利用網路抓取其他帥哥、嫩男的照片當成自己的大頭貼，以假帳號在交友APP引誘多名未成年少女自拍並傳送私密照片。一名家長發現女兒不尋常對話報案，警方昨循線逮捕姚男，依兒童及少年性剝削防制條例移送基隆地檢署偵辦。

一名家長報案指出，他們發現就讀國中的女兒手機內有許多不尋常的聊天對話訊息，某網友在持續甜言蜜語的話術後，誘騙女兒自拍私密照片。

基隆市警察局第三分局受理後，查出對方是以假資料申請帳號，經分析相關資料查明涉案姚姓男子（46歲）真實身分，報請檢察官核發拘票並向法院聲請搜索票，昨到基隆市中正區北寧路一帶姚男查緝到案，查扣涉案手機、電腦等證物，以防止私密照散布，保護未成年少女，避免造成二次傷害。

偵查隊隊長蘇育緯說，清查手機發現，姚男盜用嫩男照片，以可愛暱稱及假資料申請帳號，以甜言蜜語攻勢，於交友APP隨機引誘多名未成年少女自拍並傳送私密照片。

副分局長許耀彬指出，姚男是中年大叔，卻冒用他人帥哥、嫩男的大頭貼，卸除少女的心防，以為真的是帥哥和她在談天說愛，引誘傳送私密照。

許耀彬提醒，姚男引誘的方式，是告知少女只要傳一下給他看就可以馬上收回，不會外流，殊不知他已在數秒間私下截圖或儲存，被害人收回也沒用，這種手法提醒少女要多注意。

警方說，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

第三分局分局長楊宗昆呼籲，網路交友陷阱多，切勿向網友透露個人資料，亦不可自拍、傳送私密照片或透過視訊裸露身體，暑假期間警方將持續執行青春專案，查緝及宣導並重，以保護青少年安全。