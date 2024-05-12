毒品男通緝犯躲汽車旅館 遭警查獲改造M4步槍、手槍

32歲李姓男子今年4月因毒品案件經台南地檢署發布通緝在逃，還不時向友人炫耀有槍彈隨身，市警二分局員警昨晚8點多鎖定他投宿中西區中華西路某汽車旅館內，趁開門之際強力攻入壓制逮捕李嫌外，在李隨身背包內起獲改造M4步槍（俗稱黑蜘蛛）、手槍各1枝、彈匣3個、子彈8發及安非他命毒品5包12.9公克、三級毒品1.71公克等物品，警詢後將李嫌依依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方並查獲隨行黃姓女友人（26歲）在今年3月及4月因毒品及詐欺案，分別為台南地檢署、新北地檢署發布通緝在逃，黃女通緝部分解送歸案；後續也將擴大追查槍彈及毒品來源。

據了解，李姓男子（32歲）染有吸毒惡性，今年4月底因毒品案件經台南地檢署發布通緝在逃，且在第二分局偵查隊偵辦毒品案件中，獲知其除隨身攜毒逃亡外，還時向友人炫耀有槍彈隨身。

李男及黃女兩人因之前涉犯毒品及詐欺等案件，分別遭台南及新北地檢署發布通緝在逃，在母親節前夕兩人同車前來中華西路某汽車旅館內投宿躲藏，殊不知其等行蹤及使用交通工具等，早為第二分局偵查隊員警鎖定監控中，也在發現其等進入市區，員警也馬上動員全副武裝展開圍捕。

因之前偵辦案件中，警方獲報李男持有非法槍彈，員警也不敢大意，全員攜帶防護裝備圍捕，並由員警於樓下發出佯攻巨量聲響，果然吸引黃女開門查看狀況，馬上為員警一舉攻入壓制及逮捕。陸續並從李嫌背包起獲俗稱黑蜘蛛之改造M4步槍及手槍各1枝、子彈8發及安非他命等毒品（重14.6公克），也將兩嫌帶回深入調查，李男對槍彈來源避重就輕、尚待後續追查來源。 李姓男毒品通緝犯涉嫌持有改造M4步槍及改造手搶各一把，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝 李姓男毒品通緝犯涉嫌持有改造M4步槍及改造手搶各一把，遭警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

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