快訊

美方壓力？藍委突取消太平島考察 馬文君曝原因擬改至5月18日出發

京元電撤出中國聯發科逆勢接手 一出一進藏貓膩

免費的最貴！Netflix到期釣魚郵件 最新詐騙手法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣警方追捕拒檢毒犯 警員負傷仍查獲改造手槍及毒品

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹縣新湖分局今發布偵破一起槍砲及毒品案，拘捕杜姓犯嫌過中，山崎派出所警員吳季洋毫不畏懼杜嫌拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬，過程中造成吳警右小腿擦傷，所幸並無大礙；全案訊後已移送新竹地方檢察署偵辦，並將持續向上追查槍枝毒品來源及共犯。

新湖分局指出，山崎派出所員警於上月28日晚間9點執行巡邏勤務，發現1輛小轎車行經路口未減速，上前攔查時，駕駛拒檢逃逸，趁隙加速駛離。現場警員林方奎（警專40期、從警未滿1年）、吳季洋（警專37期、從警年資3年）見狀立即尾隨在後並通報線上警力支援。

沒多久，該車開進死巷，駕駛眼見前方道路無法通行立即棄車逃逸，吳警狂奔數十公尺後順利逮捕杜嫌，隨後在其車上起獲安非他命1包（毛重17.57公克）、手槍1把（含彈匣及4顆子彈）、電子磅秤1台及安非他命吸食器1組；另在副駕駛座位查獲疑似爆裂物的土黃色圓球體1顆、藍波刀、武士刀、掃刀各1把，以及後行李箱內查獲386包毒品咖啡包，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方繼續偵辦。

新湖分局長黃政龍表示，打擊不法是警察職責，防制毒品危害也刻不容緩，呼籲民眾遠離毒品，如需更多資訊，可撥打24小時免費諮詢專線 0800-770-885 （請請您-幫幫我）尋求專人協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在杜嫌轎車內查獲一批槍械與毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方繼續偵辦。圖／警方提供
警方在杜嫌轎車內查獲一批槍械與毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方繼續偵辦。圖／警方提供
山崎派出所吳姓警員因杜嫌拒捕，最後以柔道壓制嫌犯上銬，過程中造成吳警右小腿擦傷，幸無大礙。圖／警方提供
山崎派出所吳姓警員因杜嫌拒捕，最後以柔道壓制嫌犯上銬，過程中造成吳警右小腿擦傷，幸無大礙。圖／警方提供

新竹 毒品 行李箱

延伸閱讀

樹根隆起絆倒學童 竹縣2400萬改善竹北國小「通學廊道」今動工

為打牌吸毒提神…新北男併排違停抽菸遭盤查 眼神恍惚、發抖被搜出毒品

淪毒窟！高雄大帝國舞廳十幹部認罪 大班販毒判最重...4年6月

通緝犯開AB車拒檢 淡水警追2公里查獲毒品和子彈

相關新聞

竹縣警方追捕拒檢毒犯 警員負傷仍查獲改造手槍及毒品

新竹縣新湖分局今發布偵破一起槍砲及毒品案，拘捕杜姓犯嫌過中，山崎派出所警員吳季洋毫不畏懼杜嫌拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬，過...

影／台中東區街頭10人亂鬥... 滅火器椅子砸車僅為索討2萬元

台中市第三警分局在在昨晚8時許獲報，東區福勇街有糾紛案件，警方到場後，以辣椒水壓制現場涉案人，帶回趙女、林男等涉案10人...

淡水凶殺！前員工疑討薪不成 遭老闆砍殺多刀送醫不治

新北市淡水區中正路21巷內昨天深夜驚傳持刀砍人，警、消獲報派員趕抵，現場1男身中多刀，當場已無生命徵象，緊急送醫急救命危...

為打牌吸毒提神…新北男併排違停抽菸遭盤查 眼神恍惚、發抖被搜出毒品

新北市43歲黃姓男子日前凌晨開車出門找朋友打牌，黃男將車違停在板橋區館前西路紅線上下車與朋友抽菸聊天，新北市保大警方巡邏...

通緝犯當取簿手闖紅燈被攔 見警欲藏金融卡 警一句栽逮

通緝犯蔡男是詐欺集團取簿車手，這月2日下午騎車闖紅燈，人車在新北市三重區正義北路與雙園街口被警方攔下，蔡男心虛欲將一只裝...

台南25歲男開車違停遭警攔查 不但持毒又毒駕罪加一等

台南市警四分局育平派出所員警今凌晨3時巡邏時，在安平區永華路二段查緝25歲謝姓男子違規停車，眼尖員警發現在轎車後座腳踏墊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。