竹縣警方追捕拒檢毒犯 警員負傷仍查獲改造手槍及毒品

新竹縣新湖分局今發布偵破一起槍砲及毒品案，拘捕杜姓犯嫌過中，山崎派出所警員吳季洋毫不畏懼杜嫌拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬，過程中造成吳警右小腿擦傷，所幸並無大礙；全案訊後已移送新竹地方檢察署偵辦，並將持續向上追查槍枝毒品來源及共犯。

新湖分局指出，山崎派出所員警於上月28日晚間9點執行巡邏勤務，發現1輛小轎車行經路口未減速，上前攔查時，駕駛拒檢逃逸，趁隙加速駛離。現場警員林方奎（警專40期、從警未滿1年）、吳季洋（警專37期、從警年資3年）見狀立即尾隨在後並通報線上警力支援。

沒多久，該車開進死巷，駕駛眼見前方道路無法通行立即棄車逃逸，吳警狂奔數十公尺後順利逮捕杜嫌，隨後在其車上起獲安非他命1包（毛重17.57公克）、手槍1把（含彈匣及4顆子彈）、電子磅秤1台及安非他命吸食器1組；另在副駕駛座位查獲疑似爆裂物的土黃色圓球體1顆、藍波刀、武士刀、掃刀各1把，以及後行李箱內查獲386包毒品咖啡包，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送檢方繼續偵辦。

新湖分局長黃政龍表示，打擊不法是警察職責，防制毒品危害也刻不容緩，呼籲民眾遠離毒品，如需更多資訊，可撥打24小時免費諮詢專線 0800-770-885 （請請您-幫幫我）尋求專人協助。

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