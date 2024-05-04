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台南25歲男開車違停遭警攔查 不但持毒又毒駕罪加一等
台南市警四分局育平派出所員警今凌晨3時巡邏時，在安平區永華路二段查緝25歲謝姓男子違規停車，眼尖員警發現在轎車後座腳踏墊上發現K他命1包（13.06公克)及吸食器等物，經尿液篩檢也呈現陽性，警詢後依涉毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。
警方調查，謝男施用毒品駕車，未通過警政署訂定的「測試觀察紀錄表」測試，經現場判斷，也涉及公共危險，待驗尿結果出來後，函請地檢署併辦
分局長曹儒林表示，毒品型態及傳遞方式不斷改變，安平警持續規畫各項勤務，在臨檢防制危險駕車勤務中，對高風險場所及危險駕車態樣加強取締，除了遏止不法和約制易滋事對象外，也藉以阻斷毒品擴散源，並降低後續的治安和交通風險。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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