影／新莊屁孩玩槍不小心擊發嚇傻 警察馬上就來了

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區化成路旁前天深夜驚傳1聲槍響，快打警力獲報趕抵發現5名年輕人逗留現場，並主動交出1把空氣手槍，供稱向朋友炫耀剛買的新槍，誤觸扳機擊發，無人受傷。警詢後將開槍的21歲郭男依違反社秩法偵辦。

據了解，前天深夜11時13分左右，郭男自稱當時和22歲林姓、19歲黃姓及何姓男子、17歲徐姓少年，一起坐在停放路旁汽車內聊天，他拿出4個月前花5千元向生存遊戲裝備專賣店購買的鎮暴空氣槍炫耀，把玩時誤觸扳機擊發1槍。

幾個人頓時嚇傻，還好沒有人受傷，也無財物損失。路人聽見槍聲立刻報案，新莊警分局接獲110轉報「有人開槍」，立即派遣偵查隊及線上警網奔赴調查，趕抵現場就發現5名年輕人逗留路旁徘徊，全部帶回頭前派出所釐清案情。

頭前派出所所長王昱翔指出，這把鎮暴槍初步鑑驗並無殺傷力，警詢後將郭男依違反社會秩序維護法第63條，無正當理由鳴槍，移送簡易法庭裁罰，可處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

新北市新莊區化成路旁前天深夜驚傳1聲槍響，警方趕抵發現5名年輕人逗留現場，並主動交出1把空氣手槍，竟因炫耀新槍，把玩時誤觸扳機擊發。警詢後將開槍的21歲郭男依違反社秩法偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區化成路旁前天深夜驚傳1聲槍響，警方趕抵發現5名年輕人逗留現場，並主動交出1把空氣手槍，竟因炫耀新槍，把玩時誤觸扳機擊發。警詢後將開槍的21歲郭男依違反社秩法偵辦。記者林昭彰／翻攝
21歲郭男前天深夜在新北市新莊區化成路旁，把玩空氣手槍誤觸扳機擊發，被警方依違反社秩法無正當理由鳴槍，移送簡易法庭裁罰，可處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。記者林昭彰／翻攝
21歲郭男前天深夜在新北市新莊區化成路旁，把玩空氣手槍誤觸扳機擊發，被警方依違反社秩法無正當理由鳴槍，移送簡易法庭裁罰，可處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區化成路旁前天深夜驚傳1聲槍響，警方趕抵發現5名年輕人逗留現場，並主動交出1把空氣手槍，竟因炫耀新槍，把玩時誤觸扳機擊發。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區化成路旁前天深夜驚傳1聲槍響，警方趕抵發現5名年輕人逗留現場，並主動交出1把空氣手槍，竟因炫耀新槍，把玩時誤觸扳機擊發。記者林昭彰／翻攝

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