影／新莊屁孩玩槍不小心擊發嚇傻 警察馬上就來了
新北市新莊區化成路旁前天深夜驚傳1聲槍響，快打警力獲報趕抵發現5名年輕人逗留現場，並主動交出1把空氣手槍，供稱向朋友炫耀剛買的新槍，誤觸扳機擊發，無人受傷。警詢後將開槍的21歲郭男依違反社秩法偵辦。
據了解，前天深夜11時13分左右，郭男自稱當時和22歲林姓、19歲黃姓及何姓男子、17歲徐姓少年，一起坐在停放路旁汽車內聊天，他拿出4個月前花5千元向生存遊戲裝備專賣店購買的鎮暴空氣槍炫耀，把玩時誤觸扳機擊發1槍。
幾個人頓時嚇傻，還好沒有人受傷，也無財物損失。路人聽見槍聲立刻報案，新莊警分局接獲110轉報「有人開槍」，立即派遣偵查隊及線上警網奔赴調查，趕抵現場就發現5名年輕人逗留路旁徘徊，全部帶回頭前派出所釐清案情。
頭前派出所所長王昱翔指出，這把鎮暴槍初步鑑驗並無殺傷力，警詢後將郭男依違反社會秩序維護法第63條，無正當理由鳴槍，移送簡易法庭裁罰，可處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言