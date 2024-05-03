「刑事戰將」警官林明佐涉洩密博弈集團還有不明財產 檢方聲押

台中地檢署昨指揮廉政署中部調查組搜索刑事局警政監林明佐，林擔任台中市刑警大隊長期間涉嫌洩密給博弈洗錢集團，經漏夜偵訊，台中地檢署以他涉有貪汙、洩密、洗錢防制法等重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

中檢指出，本案經檢察官訊問後，認林姓被告涉犯組織犯罪防制條例第9條之公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、刑法第132條第1項洩漏國防以外應秘密消息罪、同法第270條、第268條前段公務員包庇圖利供給賭博場所罪、 同法第270條、第268條後段之公務員包庇圖利聚眾賭博罪、洗錢防制法第17條第2項之公務員洩漏關於犯洗錢防制法第14條罪嫌消息罪及貪汙治罪條例第6條之1第2款、第3款、第10款公務員財產來源不明罪等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，有羈押原因及羈押必要，向台中地方法院聲請羈押禁見。

林明佐是警大60期畢業，曾任北市刑大偵1隊長、刑事局紀錄科長、偵查第四大隊隊長及台中市刑大大隊長，在台中屢破重大刑案，深獲高層重用，被視為警界明日之星，今年1月因腳部開刀，調任至刑事局擔任3線2星警政監。

林明佐擔任刑事局四大隊長期間，主導偵辦竹聯幫「弘仁會」要角暴力討債與詐欺洗錢案、獸醫詐保案，戰功顯赫，號稱「刑事戰將」。

台中地檢去年偵辦一起博弈集團詐騙案，卻涉及警界內部人士洩密，從查扣帳冊中發現有林明佐名字，深入追查驚覺林明佐捲入其中，後來刑事局也收到相關檢舉，有一說林是因此被調回刑事局擔任警政監。

台中地檢署黑金組主任檢察官黃政揚昨天帶隊廉政署中調組，北上赴刑事局搜索林明佐辦公室、住處，釐清林和博弈集團分子間交往細節、金流明細，昨晚7點多將林明佐帶回中調組漏夜複訊。

有刑警說，林明佐辦重大刑案都親自督軍，當時偵辦該博弈涉詐洗錢機房案時，還特別強調不能洩密，就連去支援的單位都一再強調要保密，行事謹慎，警界、檢察界對於林捲入貪瀆相當震驚。

刑事局說，林明佐今年初調任刑事局後，未參與刑案偵辦，刑事局秉持無私原則，全力配合調查、保全證據，期能勿枉勿縱，若有違法絕不寬貸。

檢方昨同步以證人身分傳喚台中市刑大陳姓副大隊長、科偵隊施姓隊長，兩人訊後均請回。