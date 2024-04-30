感冒藥煉麻黃鹼...高雄男大生拉同學一起製安毒 兩人都被判入監

經營當鋪的林姓男子找來黃姓、朱姓大學生一起製毒，前年11月製毒工廠被警方瓦解，一審判3人3年6月至7年半不等徒刑，案經上訴後，高雄高分院今宣判，林男判刑7年半，黃姓和朱姓大學生分處4年2月和3年4月徒刑。

經營當鋪的林男因收入不佳，掌握製作安非他命、K他命等技術後，利用當鋪及妻子經營的連鎖飲料店當據點，找來飲料店朱姓員工一起製毒，朱男接著又拉大學同班的黃姓男同學參與。

製毒工廠開張後，林男等人利用收購來的感冒藥提煉麻黃鹼，再將成分提純煉製安非他命，前年11月間，因警方掌握線報，分別前往飲料店、當鋪搜索，順利瓦解製毒工廠。

黃男當時還大膽從3樓跳樓逃逸，躲了近1個月後才出面投案，法院認為他有逃亡事實，案發後就收押。屏東地院審理後，依製造二級毒品等罪，判林男等人3年6月至7年6月不等徒刑。

當時還在就學的黃男，一審宣判後仍被延押，他擔心收押被「延畢」，向法院聲請具保停押，高雄高分院考量黃男僅23歲，以他的學生資力不太可能重起爐灶製毒，發回屏東地院更裁，法院裁定以20萬元交保。

全案經高雄高分院審理，今合議庭宣判，林男和黃姓大學生刑度不變，朱姓大學生因符合自首減刑規定，從輕改判3年4月，仍可上訴。

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