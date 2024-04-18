提10公升柴油企圖燒台中勤美誠品 24歲男遭聲押

台中勤美誠品昨天下午險遭人縱火，王姓男子疑情緒不穩又稱和家人吵架心情不好，帶2桶共10公升柴油，跑到3樓書店潑灑企圖用打火機引燃，所幸柴油燃點高，王這才沒縱火成功，否則後果不堪設想，警方昨逮人移送後，台中地檢署漏夜複訊依公共危險罪嫌將他聲請羈押。

台中第一分局調查，王男（24歲）昨下午2點多獨自背著包包進入勤美誠品，抵達3樓後竟從包包拿出2個塑膠桶朝地面潑灑，一手還持打火機要點燃，現場民眾見狀紛紛閃避，店家保全也上前制止才未釀嚴重災情。

據了解，王男落網當下不願配合，警方詢問他為何要潑汽油、企圖引燃，他都不口不談，後經警方追查並突破其心防，王這才坦言因為和家人近期有糾紛，大吵後被趕出家門，他才從台中海線住處跑到市區商場想縱火。