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男子擁槍遭基隆、新北警力制伏 身上1把、屋內再搜出1批

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組蒐證偵查，昨晚趁李男進屋時，多名員警將他制伏，在他的包包內查獲1隻手槍，另在他的屋內發現其他槍械。帶回警局詢問後後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並擴大追查槍枝來源及是否涉犯其他案件。

基隆警方接獲情資後，得知28歲李姓男子常在新北市三峽、鶯歌一帶活動。專案小組連日跟監蒐證，確認李男藏身地點，整理事證報請新北地檢署指揮偵辦，並與新北三峽警分局合組專案小組偵辦。

基隆和三峽員警昨天展開部署，在李男工作的公司外埋伏，見他獨自要進屋內，將他壓制在地，並在隨身背包中找到1把GLOCK 19手槍，彈匣內有14發子彈。

專案小組人員隨後進屋內搜索，又起出左輪操作槍、模擬槍、鎮暴槍及辣椒槍等槍枝，還有長、短彈匣及快速塡彈器等槍械，並搜出毒品K他命，將他帶回偵詢後送辦。

新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組將他制伏，除在包包查獲手槍，另在屋內發現其他槍械，偵詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 槍枝

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