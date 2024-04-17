男子擁槍遭基隆、新北警力制伏 身上1把、屋內再搜出1批

新北市李姓男子涉嫌持有槍械和彈藥，基隆和新北警方組專案小組蒐證偵查，昨晚趁李男進屋時，多名員警將他制伏，在他的包包內查獲1隻手槍，另在他的屋內發現其他槍械。帶回警局詢問後後，今依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並擴大追查槍枝來源及是否涉犯其他案件。

基隆警方接獲情資後，得知28歲李姓男子常在新北市三峽、鶯歌一帶活動。專案小組連日跟監蒐證，確認李男藏身地點，整理事證報請新北地檢署指揮偵辦，並與新北三峽警分局合組專案小組偵辦。

基隆和三峽員警昨天展開部署，在李男工作的公司外埋伏，見他獨自要進屋內，將他壓制在地，並在隨身背包中找到1把GLOCK 19手槍，彈匣內有14發子彈。