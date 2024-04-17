台中勤美誠品遭企圖縱火！男子攜10公升汽油潑地作勢引燃

台中市西區勤美誠品下午驚傳遭人潑汽油企圖縱火，警方獲報發現王姓男子攜帶2桶共10公升汽油、打火機，等在3樓書店潑灑想引燃，所幸當時保全、民眾立即阻止，王男這沒有成功，落網後卻不發一語，目前動機不明，警方將朝公共危險罪嫌偵辦中。

台中第一分局今天下午2點多獲報，勤美誠品3樓商場有人潑灑汽油，手上還握持著打火機一度想要引燃，因當時驚動附近逛書店民眾，保全等也第一時間上前制止。

警方到場時，發現王男隨身的包包內用2個容量各10公升的塑膠桶，裝有汽油一路背進商場3樓，當下並未和他人談話或衝突，就直接拿出油桶朝地板潑灑作勢引燃。

所幸現場保全、民眾合力制止下王才未遂，否則現場堆放大量書籍一但起火後果不堪設想，警方事後也將王男逮捕帶回詢問。