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台中勤美誠品遭企圖縱火！男子攜10公升汽油潑地作勢引燃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西區勤美誠品下午驚傳遭人潑汽油企圖縱火，警方獲報發現王姓男子攜帶2桶共10公升汽油、打火機，等在3樓書店潑灑想引燃，所幸當時保全、民眾立即阻止，王男這沒有成功，落網後卻不發一語，目前動機不明，警方將朝公共危險罪嫌偵辦中。

台中第一分局今天下午2點多獲報，勤美誠品3樓商場有人潑灑汽油，手上還握持著打火機一度想要引燃，因當時驚動附近逛書店民眾，保全等也第一時間上前制止。

警方到場時，發現王男隨身的包包內用2個容量各10公升的塑膠桶，裝有汽油一路背進商場3樓，當下並未和他人談話或衝突，就直接拿出油桶朝地板潑灑作勢引燃。

所幸現場保全、民眾合力制止下王才未遂，否則現場堆放大量書籍一但起火後果不堪設想，警方事後也將王男逮捕帶回詢問。

據了解，王男就警方詢問內容答非所問，也不肯說明自己攜帶汽油、企圖縱火動機，甚至閉口不談，對於背後原因仍有待釐清，警方目前也已經報請台中地檢署指揮，預計朝公共危險罪嫌偵辦。

王男今在勤美誠品3樓潑灑汽油企圖縱火被捕。記者曾健祐／翻攝
王男今在勤美誠品3樓潑灑汽油企圖縱火被捕。記者曾健祐／翻攝
王男將汽油裝在隨身包包內，企圖在書店內縱火。記者曾健祐／翻攝
王男將汽油裝在隨身包包內，企圖在書店內縱火。記者曾健祐／翻攝

保全 勤美 台中市 縱火 誠品

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