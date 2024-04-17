快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄男躲市場掩護販毒 一查竟是逃12年通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市刑事警察大隊查緝毒品，發現涉嫌販毒的張姓男子，竟是逃亡12年的毒品通緝犯。由於他之前涉及販賣第一、二級毒品，追訴期30年，被捕時只好認栽。

高雄市刑警大隊偵八隊接獲販毒情資，查出王姓男子（42歲）利用市場人潮涉嫌掩護販毒，警方不動聲色，跟監追查幕後藥頭，才發覺張姓男子（49歲）在高雄市鳳山區光榮街租屋當據點，涉嫌操控販毒。

4月2日警方動員查緝，持搜索票直闖張姓男子租屋，查扣安非他命4包（約210公克）、電子磅秤、夾鏈袋、吸食器、手機等證物，逮捕張、王2人。

警方查證張男身分，竟發現他10多年前涉及販賣一、二級毒品，經高雄地檢署屢傳未到案，早在2012年雄檢對他發布通緝，到他被捕時已經逃捕12年。

據警方了解，張男涉販賣一級毒品，所涉最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，追訴期是30年，張男因此「認栽」。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張姓男子（左）在市場附近租屋當據點掩護販毒，警查他身分，發現他逃亡12年。記者林保光／翻攝
張姓男子（左）在市場附近租屋當據點掩護販毒，警查他身分，發現他逃亡12年。記者林保光／翻攝
張姓男子（左）在市場附近租屋當據點掩護販毒，警查他身分，發現他逃亡12年。記者林保光／翻攝
張姓男子（左）在市場附近租屋當據點掩護販毒，警查他身分，發現他逃亡12年。記者林保光／翻攝

毒品 販毒 高雄市

延伸閱讀

高雄某青商會前分會長趁亂伸狼爪 親吻環抱兩女判決曝

高雄首例麻疹確診者趴趴走 隱匿活動史遭罰20萬…7足跡曝光

高雄男嬰疑遭虐重傷 市府密集性抽查托育業者

影／高雄「毒鴛鴦」摩鐵被逮 豬型吸食器曝販毒夫妻都染毒

相關新聞

獨／陸籍貨輪金門外海沉沒 12船員落海全獲救

金門近日濃霧籠罩，國家搜救指揮中心在今天清晨5時接獲陸方通報，陸籍貨輪「瑞誠6」號於料羅西南方7.3浬有進水情形，12名...

「史上最大量」橋檢破35億大麻走私案 國內施用黑數多

台灣高等檢察署今天上午在警政署刑事警察局說明，近半年掃蕩大麻毒品的成效，其中，橋頭地檢署檢察官楊翊妘去年12月指揮海巡北...

警追毒蟲跑到快斷氣 外送員催油門一掌巴下去抓到人

台中黃姓男子因涉入毒品案件，昨台中第二分局警方埋伏要逮人時，他行蹤曝光拔腿狂奔，3名便衣刑警也在後不斷追趕，當時1名路過...

查緝大麻數量大增 陳建仁籲追查吸食者

「近年來查獲大麻的數量大量增加，吸食人卻缺僅增百人，要追查吸食者的黑數！」行政院長陳建仁17日出席「查緝大麻毒品暨發掘施用黑數」記者會時表示，政府會持續以檢、警、調、憲、海巡及關務6大系統加強查緝、阻斷毒品來源，並積極追查毒品流向。

鬧區獨棟豪宅種百萬大麻 台中男「創業夢」向友人募資遭逮

台中黃姓男子（29歲）無固定收入，欲創業卻動歪腦筋，竟在市區種植大麻牟利，以1.5萬資金開始「創業之路」，更想擴大事業版...

影／高雄男躲市場掩護販毒 一查竟是逃12年通緝犯

高雄市刑事警察大隊查緝毒品，發現涉嫌販毒的張姓男子，竟是逃亡12年的毒品通緝犯。由於他之前涉及販賣第一、二級毒品，追訴期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。