影／高雄男躲市場掩護販毒 一查竟是逃12年通緝犯

高雄市刑事警察大隊查緝毒品，發現涉嫌販毒的張姓男子，竟是逃亡12年的毒品通緝犯。由於他之前涉及販賣第一、二級毒品，追訴期30年，被捕時只好認栽。

高雄市刑警大隊偵八隊接獲販毒情資，查出王姓男子（42歲）利用市場人潮涉嫌掩護販毒，警方不動聲色，跟監追查幕後藥頭，才發覺張姓男子（49歲）在高雄市鳳山區光榮街租屋當據點，涉嫌操控販毒。

4月2日警方動員查緝，持搜索票直闖張姓男子租屋，查扣安非他命4包（約210公克）、電子磅秤、夾鏈袋、吸食器、手機等證物，逮捕張、王2人。

警方查證張男身分，竟發現他10多年前涉及販賣一、二級毒品，經高雄地檢署屢傳未到案，早在2012年雄檢對他發布通緝，到他被捕時已經逃捕12年。

據警方了解，張男涉販賣一級毒品，所涉最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，追訴期是30年，張男因此「認栽」。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢偵辦。

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