警追毒蟲跑到快斷氣 外送員催油門一掌巴下去抓到人

台中黃姓男子因涉入毒品案件，昨台中第二分局警方埋伏要逮人時，他行蹤曝光拔腿狂奔，3名便衣刑警也在後不斷追趕，當時1名路過的Foodpanda外送員見狀也協助騎車追趕，一掌拍倒黃男後，警方隨即上前制伏，外送員也將當時影片PO網引發熱議。

台中第二分局指出，警方昨傍晚6點多到太平區永豐路停車場執行毒品查緝案件，發現黃姓男子（34歲）準備上前逮人，但黃不配合還一路竄逃，3名警員也緊追在後不斷喝令他停下來。

所幸當時1名Foodpanda外送員騎機車路過，他確認是警方在辦案抓人後，就催油門加速跟著追趕，接近黃男時隨即伸出右手，一掌拍向黃男後背，黃整個人重心不穩，哀嚎了一聲後就向前趴倒地，嘴角還因撞擊流血。

後方的刑警狂奔了近50公尺後，也立刻上前將黃男壓制，並在他身上起獲第二級毒品安非他命（20多公克）及分裝袋、手機等證物，不排除他另涉有販毒嫌疑，將持續溯源釐清，全案依毒品罪嫌移送偵辦。

該名外送員事後也將影片PO網，並發文說當時3個警察追歹徒，追到都快斷了氣，警方還想徵用他的機車，要不是他神來一掌歹徒恐追丟了。

不少網友看到影片認同讚賞，紛紛留言說「巴下去瞬間好笑」、「手刀是哪個門派的？」但也有人持反對意見，表示「很熱血，但不專業的舉動，萬一嫌犯重傷或癱瘓，當事人恐有刑責，不建議出手。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885