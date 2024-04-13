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彰化警疑追捕嫌犯連轟2槍 1槍擊中移工左胸、另1槍卻打中自己

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化即時報導

彰化今天下午發生槍擊案，警方疑似在追捕嫌犯過程中開槍，一槍打中外籍移工，一槍卻不甚打中自己，救護人員到場發現外籍移工因被打中左胸疑似貫穿肺部，送往台中童綜合治療，員警則是左手臂受傷，送往彰濱秀傳醫院，第一時間兩人都有意識。

和美警分局指出，該名同仁在盤查外籍移工過程，外籍移工卻躲到附近的工寮宿舍，員警跟上去準備初步搜索，在進入工寮前拔槍警戒，當碰到該名外籍移工後兩人扭打反抗，因移工襲警，員警連續開槍，其中一槍打到外籍移工，一槍則打到自己，也不排除是在短時間內發生槍枝走火。

該起事件發生在伸港鄉文工八街和興工路附近，事發後員警被送醫治療，彰濱秀傳指出，該名員警主要左手臂受傷，人有意識，還需進一步檢查了解傷勢，至於36歲外籍移工左胸穿刺傷，左側兩肋骨骨折，院方指出，目前正在做更進一步檢查，才再進行手術。

彰化今天下午發生槍擊案，警方疑似在追捕嫌犯過程中開槍，其中一槍打中一名外籍移工，另一槍打卻烏龍打到自己人。圖／讀者提供
彰化今天下午發生槍擊案，警方疑似在追捕嫌犯過程中開槍，其中一槍打中一名外籍移工，另一槍打卻烏龍打到自己人。圖／讀者提供
彰化今天下午發生槍擊案，警方疑似在追捕嫌犯過程中開槍烏龍打到自己人。圖／讀者提供
彰化今天下午發生槍擊案，警方疑似在追捕嫌犯過程中開槍烏龍打到自己人。圖／讀者提供

彰化 移工 警察

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