快訊

「法官之死」許宗力回應一封信…基層怒批沒誠意：只見卸責與空話

資費懶人包／電信三雄月租費379元吃到飽史低優惠！愛打市話可挑4G、5G這方案

律師轟「黃子佼勸說少女裸拍」：偽善噁心 吐現實面「沒有犯罪」

探訪落網友人 高雄男未開大燈被攔查獲毒品 難兄難弟同宿牢籠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

高雄25歲王姓男子11日深夜在台南金華路段因騎乘機車闖紅燈被警攔下，在身上查獲K他命，被帶市警二分局調查，沒想到20歲陳姓友人攜帶飲料探訪後駕車離開，未開大燈被攔查，車內滿是異味，警方在車內查獲毒咖啡包及K他命，兩個好友在同一派出所過夜並接受調查。

二分局南門派出所調查，王於10深夜，在金華路段因騎乘機車闖紅燈，為員警張訓銘等發現攔下，盤檢當中在其身上起獲K他命2包(8.33公克)，當場將他帶回，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

未料，陳姓友人獲知消息，深夜駕車帶著飲料前來派出所探視，並於11日凌晨2時許開車準備離開時，在南門路因未開大燈，遭巡邏員警黃韋勳等人發覺攔下，因在他身上及車內聞到毒品異味，進而詳予檢查。

警方發現中央扶手處有疑似毒品粉末殘渣，陳眼見難逃逃緝，交出藏放在置物箱等處毒品咖啡包80包（306公克）、K他命6包（16.12公克）以及K盤1個等物，當場也為警逮捕帶回調查。

然而，兩個好朋友在所內再次碰頭，只能乖乖一同在派出所過夜並接受調查後，最後兩人均依涉違反毒品危害防制條例送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在陳男車內起獲毒品咖啡包80包、K他命6包及K盤1個等物。圖／讀者提供
警方在陳男車內起獲毒品咖啡包80包、K他命6包及K盤1個等物。圖／讀者提供
陳男前晚到派出所訪友後，不料因駕車未開大燈遭警攔下，起獲大量毒品。圖／讀者提供
陳男前晚到派出所訪友後，不料因駕車未開大燈遭警攔下，起獲大量毒品。圖／讀者提供

咖啡 毒品

延伸閱讀

買賓士權利車拒開後車廂受檢 警一招他栽了…滿是毒品

Joeman、蕾拉夫婦惹「麻」煩！施用不起訴原因曝光 持毒部分另案偵辦

長榮航空開航高雄-香港新航線 5月15日起再增每日2班

賓士車掛AB車牌後座有煙油 新北警攔檢拒開後車廂扣車查辦

相關新聞

探訪落網友人 高雄男未開大燈被攔查獲毒品 難兄難弟同宿牢籠

高雄25歲王姓男子11日深夜在台南金華路段因騎乘機車闖紅燈被警攔下，在身上查獲K他命，被帶市警二分局調查，沒想到20歲陳...

影／樹林男背3條通緝逃2年 口音露餡當場被逮

羅男因涉犯3件刑案，2年前陸續被法院發布通緝。這個月5日下午他乘坐友人所騎機車，準備返回新北市樹林租處。不料遇巡邏警攔下...

台中大雅3死縱火案 楊男兩度買汽油

台中市大雅區前天發生3死火警，林姓男子與姊姊、游姓律師表姊與楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討潑汽油縱火，當場...

越南移工囚同鄉勒贖 埋屍甘蔗園

一對越籍移工情侶涉嫌用美人計設局同胞武姓移工，把人從桃園誘騙自雲林囚禁，向其父勒贖1.9億越南盾（折合新台幣24萬5千多...

買賓士權利車拒開後車廂受檢 警一招他栽了…滿是毒品

陳男今天凌晨開著一輛賓士權利車，載同黃男行經新北市三重區遇警攔檢，警方發現其車懸掛AB車牌，後座有電子煙油，經查內含毒品...

毒物專家分析寶林茶室3大疑點 廚師住處檢體是最後線索

寶林茶室食物中毒案件從3月底發生至今，有時用河粉、粿條個案身上皆檢出米酵菌酸（新譯邦克列酸），然而環境採檢僅有越籍廚師手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。