探訪落網友人 高雄男未開大燈被攔查獲毒品 難兄難弟同宿牢籠
高雄25歲王姓男子11日深夜在台南金華路段因騎乘機車闖紅燈被警攔下，在身上查獲K他命，被帶市警二分局調查，沒想到20歲陳姓友人攜帶飲料探訪後駕車離開，未開大燈被攔查，車內滿是異味，警方在車內查獲毒咖啡包及K他命，兩個好友在同一派出所過夜並接受調查。
二分局南門派出所調查，王於10深夜，在金華路段因騎乘機車闖紅燈，為員警張訓銘等發現攔下，盤檢當中在其身上起獲K他命2包(8.33公克)，當場將他帶回，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。
未料，陳姓友人獲知消息，深夜駕車帶著飲料前來派出所探視，並於11日凌晨2時許開車準備離開時，在南門路因未開大燈，遭巡邏員警黃韋勳等人發覺攔下，因在他身上及車內聞到毒品異味，進而詳予檢查。
警方發現中央扶手處有疑似毒品粉末殘渣，陳眼見難逃逃緝，交出藏放在置物箱等處毒品咖啡包80包（306公克）、K他命6包（16.12公克）以及K盤1個等物，當場也為警逮捕帶回調查。
然而，兩個好朋友在所內再次碰頭，只能乖乖一同在派出所過夜並接受調查後，最後兩人均依涉違反毒品危害防制條例送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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