詐團「神鬼搬錢術」遭識破 台中男地下匯兌大賺5700萬

刑警局南部打擊犯罪中心與彰化縣警察局刑大組專案小組，於去年10月間，查獲遊戲點數商陳姓男子以近5百萬元低於市價約63折價，大量購買遭詐騙的遊戲點數，引起警方關注，進一步查獲詐團洗錢金流，今年2月警方再出擊，於台中、彰化查扣陳男與從事地下匯兌柯姓男子財產證物，並持續溯源偵辦中。

刑警局南部打擊犯罪中心偵查第八大隊第四隊長白勝雄指出，詐欺集團先於「探探」交友APP，先以虛假美女人設，吸引被害人，其中有5名被害人上鉤，與詐團互加LINE帳號為好友網聊後，深陷粉紅泡泡迷惘中，詐團誘惑5人趁其疏忽大意，側錄裸露影像，之後要脅匯出5百萬支付遊戲點數。

警方後續發現，這些遭詐騙的遊戲點數全被居於彰化田中的42歲陳男購買，價格低於市價63折至67折不等，引起警方持續關注，警發現陳男將大量購買取得的詐騙遊戲點數，儲值於天堂II遊戲帳戶後，透過販賣虛擬寶物、角色及點數等轉移方式，層轉變現牟利。

警方監控詐團的贓款金流相當龐大，疑有違法金融犯罪之嫌，且遊戲點數須由支付寶購買，經詳查才知，陳男透過管道結識在大陸地區從事兩岸地下匯兌的30歲柯男，兩人彼此以騰訊QQ通訊平台聯繫，疑有互通洗錢之嫌。

今年2月22日，警方分批前往柯男位台中市大甲區住處及陳男位彰化田中鎮住處，兩地搜查出犯案手機4支、電腦主機13台、電腦螢幕3台、台幣28萬4300元、日幣35萬7000元、銀行存摺8本、不動產買賣契約書及房地所有權狀等證物。