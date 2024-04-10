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影／彰縣議員楊竣程服務處被開槍 疑與外甥財務糾紛釀衝突

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣議員楊竣程疑因債務糾紛，位在鹿港服務處7日凌晨疑遭曾姓外甥涉嫌持空氣槍射擊鐵捲門數槍，另有5名同夥則分持棍棒砸盆栽及鐵捲門，在打砸約40秒後離去。鹿港警分局經調閱監視器，昨天連夜逮捕6名嫌疑人，雖然楊竣程不願提告，但警方今天仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

依監視器錄到的案發情況，本月7日凌晨2時許，穿白衣的曾姓男子下車走向楊竣程服務處前，先涉嫌持空氣槍朝鐵捲門開了數槍，隨後有五名男子趕到，分持球棒猛砸鐵捲門及盆栽，過程約40秒，隨即分乘4輛車離去。雖然沒有人受傷，警方也未接獲報案，但服務處距離派出所約700公尺，引起地方關切。

警方據報，除報請檢察官偵辦，並到現場蒐證，據傳當場開了8槍，但警方發現鐵捲門有6個凹痕，除其中一個是被球棒所砸外，另五個應是空氣槍射擊，但未貫穿，現場還有2罐瓦斯鋼瓶，以及塑膠子彈。

事發後，楊竣程甚為低調，接獲媒體查證時否認，還說服務處被砸已經是2年前的事，當時也沒有開槍。但鹿港警分局昨晚請楊竣程到分局說明，他才證實確有其事，警方並側面了解帶頭開槍的曾姓男子是楊竣程外甥，雙方疑因財務糾紛反目，不過，楊竣程不願意提告。

警方查出6名嫌犯中，有4人是鹿港在地人，另外2人來自桃園，並非幫派組織，由於曾姓主嫌與楊竣程長期有金錢糾紛，前來為曾助陣、出氣。警方連夜將他們拘提到案，並查扣做案的空氣槍、塑膠子彈及球棒等證物，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、恐嚇等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

曾姓男子涉嫌持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍，另五名同夥則持棒打砸。圖／民眾提供
曾姓男子涉嫌持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍，另五名同夥則持棒打砸。圖／民眾提供
曾姓男子持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍。圖／民眾提供
曾姓男子持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍。圖／民眾提供
曾姓男子涉嫌持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍，另五名同夥則持棒打砸。圖／民眾提供
曾姓男子涉嫌持空氣槍朝彰化縣議員楊竣程服務處開槍，另五名同夥則持棒打砸。圖／民眾提供

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