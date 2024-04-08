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飛虎幫分子假投資台股洗錢千萬 假貸款騙1600人個資

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台中市飛虎幫成員黃姓男子涉嫌設水房替假投資詐騙集團洗錢，向21人騙走1千4百萬元，並設假借貸機房騙取個人資料，有1千6百人申辦。刑事局陸續查獲黃等15人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例送辦，檢方已起訴黃等2人。

警方調查，28歲黃姓男子前年底在中市北屯區兩處公寓租屋分設水房及機房，詐團以投資台股誘騙被害人匯款後，水房轉帳至第二層的外幣帳戶，再轉至美國的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，21人被騙1千4百萬元，其中光是一名退休7旬老婦就被騙1千2百萬元。

犯嫌在臉書刊登借貸廣告，佯稱可替信用評等較低民眾代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款，誘使民眾加LINE，機房成員假冒銀行專員聯繫，指示民眾透過LINE表單填寫個資，並將證件、存摺拍照傳送。警方清查，1千6百人申辦貸款，尚在清查個資數量，懷疑用於詐騙，但經查無財損，研判尚未行騙就被查獲。

一名機房成員的友人前年報案，指聯絡不上，中市警方赴機房訪查發現放滿電腦起疑，與刑事局偵九大隊第一隊展開調查，前年12月至去年10月4波行動，搜索機房及水房，拘提、逮捕、通知黃等15人，含水房幕後主嫌30歲谷姓男子。

黃坦承轉帳詐欺贓款，但稱確實有代辦貸款。警方查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、教戰守則等，台中地檢署已依詐欺、洗錢、組織罪嫌起訴黃及水房成員葉姓男子。

台中市飛虎幫成員黃姓男子涉嫌設水房替假投資詐騙集團洗錢，向21人騙走1千4百萬元，並設假借貸機房騙取個人資料，有1千6百人申辦。記者李奕昕／翻攝
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洗錢 詐欺 詐騙集團

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