影／台南地方聞人母喪公祭 四海幫劉萬興致哀 近70輛名車浩蕩送行
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台南金姓地方聞人母親今上午在北區花園夜市旁廣場舉辦公祭告別式，計有來自全國各地700、800人參與，各級民代到場外，四海幫副幫主劉萬興等人也專程到場致哀，光是各式名車所組成送葬佛祖車近達70輛，浩蕩送行追思。
台南市警五分局日前接獲情資，疑有幫派團體欲參與該公祭告別式，分局為防止有不良份子趁機展現幫派實力，及維護喪家治喪安全與地區安全秩序，指示相關單位加強警力部署，計動員警力80多名到場，並申請保安警察大隊霹靂小組及少年隊警力到場支援。
然而，公祭過程中，查獲傷害通緝犯計1人，未成年少年5名，均依法帶返駐地偵辦。
據了解，參與具幫派人士計有四海幫、天道盟、至尊盟等人士參與，其中，四海幫副幫主劉萬興等人也到場致哀。
警方事前先與喪家溝通協調，依「不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加」等原則，低調平和辦理治喪事宜，另公告畫設管制區，在會場外圍路段設置路檢點，針對前來參加公祭車輛逐一盤查外，也在會場門口出入口處則設置盤查區，逐一過濾有無不法分子混入其中，會場內則加強蒐證，防制不法情事發生。
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