41歲男竹市豪宅區販毒給普通上班族 他沒前科遭羈押

新竹市警察局第三分局日前接獲線報指稱有人在新竹市某豪宅區內租屋處分裝並販售三級毒品，警方組專案小組暗中追查，發現購毒者都是正常上班族沒前科，案件一度難以突破，警方決定駐點蒐證，果然拍到犯嫌蔡姓男子趁深夜到社區公園與人交易，加上關鍵證人證詞，近日將無前科的41歲蔡男依毒品罪嫌送辦，並在其租屋處查扣6.55公斤重三級毒品，檢方申請羈押獲准。

警方指出，在接獲相關線報隨即組成專案小組並報請新竹地檢署博股檢察官張馨尹指揮偵辦，並鎖定41歲蔡姓男子可能涉案，但蔡男沒有刑案前科紀錄，並選擇在新竹市某豪宅區周邊租用一間舊公寓避人耳目，疑似在租屋處內進行毒品分裝後，再對外販售給不特定人得利。

警方發現，來跟蔡姓男子買毒的幾乎都是正常上班族或從事服務業等有正當工作者施用，購毒者都非列管毒品人口或有刑案紀錄者；據了解，購毒者有竹科人、房仲等正常職業者，找上蔡姓男子買毒都是看中他沒前科相對安全，但也因為幾乎無人想出面檢舉，警方調查過程遭遇瓶頸。

第三分局指出，專案小組雖然初步調查沒有結果仍未放棄，決定派員長期駐點於該豪宅區內調查，並利用科技設備積極蒐證，期間發現每天晚上及深夜時分蔡男均會外出，於社區周邊公園或小巷弄內與不特定人交易毒品，時而會引導購毒者進入租屋處內停留數分鐘，疑似交易較大量毒品，經警方長期蒐證同時訪查到關鍵證人，持新竹地方法院及新竹地檢署所核發搜索票及拘票逮人。

警方利用蔡嫌出面進行毒品交易時，埋伏員警一擁而上逮捕蔡嫌，再帶同前往租屋處執行搜索，當場查獲第三級毒品甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）及愷他命總重達6.55公斤、分裝完成毒品咖啡包118公克、封膜機、點鈔機、分裝袋、犯罪所得12萬餘元等犯罪證物，一併扣案偵辦，並持續追溯毒品來源，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送承辦檢察官複訊後，並向法院聲請羈押禁見獲准。

第三分局分局長侯興龍表示，毒品犯罪對於國家、社會及家庭、個人的危害極大，警方針對轄內公寓大廈、辦公大樓、出租套房、廢棄廠房等易生犯罪處所落實清查，如接獲相關犯罪情資派員深入調查蒐證並將犯嫌查緝到案，使社區鄰里能擁有乾淨的生活環境，讓社會治安更良好。

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