不滿數位部亂花錢開槍 四叉貓：4年前他還感謝政府
南投縣清境張姓民宿業者今天數位發展部辦公室開槍，事發前還在臉書發文痛批政府。網紅「四叉貓（本名劉宇）」則質疑，張姓男子抱怨疫情、高端、數發部、綠能、仇美、媒體造謠，但他的經濟狀況不差，本月初還去越南玩，他的民宿官網4年前對於疫情還感謝政府，為什麼4年會讓他改變這麼大？
劉宇在臉書指出，持槍射擊數發部大門的張男，曾多次進出監獄，最後在南投開設民宿，還說：「更生人也可以過很好，只要願意改變心境」。
張男開槍後被捕，他聲稱不滿政府抗中政策，導致中客不來台，他經營的民宿生意慘澹，加上不爽數位部「亂花錢」，才會到數位部開槍洩憤。
劉宇指出，4年前張男在民宿官網發文，「感謝政府單位和衛福部，以及所有前線醫療單位的每一個人們盡心盡力貢獻專業，為台灣二千三百萬人守護這一個寶島！」
但今天他持槍射擊數位部之前發了一篇長文，抱怨疫情、高端、數位部、綠能、仇美、媒體造謠等等，但他的經濟狀況不算差，常出國去旅遊（本月初還去越南玩），翻開他的民宿官網，四年前對於疫情卻是感謝政府，為什麼四年會讓他改變這麼大呢？
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