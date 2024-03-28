開槍數位部嫌犯張盛德人生路坎坷 「更生英雄」有槍擊前科

槍擊數位發展部的嫌犯張盛德，本身就是一位更生人，做為民宿老闆主人，原本希望藉此改變自己與兒子的命運，但未料三聲槍響，用不當的方式表達自己的反政府心態後，「更生英雄」又再一次被捕，讓人不勝唏噓。

3年前張盛德曾接受媒體訪問，坦承自己不為人知的一面，年輕時的不懂事，曾多次被判刑而入監，18歲的生日甚至是在獄中度過的，最後一次是21年前，因義氣被朋友騙去，並給了他一把槍，結果一夥人竟然是去搶人家好幾百萬的工程款，那時候因他的年紀最大，結果朋友不承認，害他從犯變成正犯，被判了16年。

訪談中，他也後悔自己年輕不懂事，一度感謝父母親的不離不棄，但自己一時的錯誤，在監獄期間，家人沒有放棄他，回憶18歲的生日就在監獄過的；更沒想到10多年後出獄，小孩竟告訴他要加入「竹聯幫」，他才意識到不能做孩子的壞榜樣，於是痛改前非。

張盛德說，自己是更生人的身分，沒什麼學歷也沒有良民證，要找工作非常辛苦，於是他帶著兒子離開彰化的朋友弟兄，疫情前開始在南投縣清境地區當起房務，有時也會站站櫃檯，因為不需要什麼專長，主要是煮飯、接送客人，同時逐漸接觸自由行累積經驗。

之後，張盛德認為四處打零工也不是辦法，為了自己及孩子著想，決定在清境農場的壽亭新村承租莊園經營民宿，甚至咬牙借錢買了一部中古九人座小巴接送客人，並載送登山客人爬山，原本生意相當不錯，但新冠疫情爆發後，清境地區不少民宿老闆都苦撐不下去，疫情造成生意直線下降，才會心生怨念、鋌而走險。

甚至在做案前，張盛德在臉書貼文表達不滿，「我忍了好多年！我從來沒有表態過，我現在是多麼痛恨這個政府！因為我一表態，…但如果在讓這個腐敗的政府來執政4年，我實在是無法忍受！如果再讓你們執政，那台灣就真的沒救了！我們老百姓只要求一個安居樂業，很難嗎？」