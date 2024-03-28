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開槍轟數發部大門是清境民宿主人！犯案前發文：官逼民反

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男是彰化人，疫情前來仁愛清境農場租民宿「清境之星樂活莊園」經營，由於他在開槍前3分鐘才剛在臉書上貼文，強調他「個人無黨無派！」由於「你們真的是一個沒有底線的爛政府！」南投警方正全力配合偵辦中。

張嫌開槍前在臉書表白，明知道外界不會認同他的做法，但表示他受疫情影響，因而痛恨執政黨擋疫情、護高端，造成死那麼多台灣人，並指出「各位山友大家好，當你們看到這篇文章時，我不是死就是關！這篇文章只代表我個人！我知道會有很多人不認同我的做法，但官逼民反！」

南投縣仁愛分局指出，目前已報請檢方指揮前往張男經營的民宿蒐證，除釐清犯罪動機，後續進一步追查做案霰彈槍、手槍來源，張嫌兒子同時也是民宿經理，據知已北上處理後續，警方指出，張男非仁愛鄉在地人，戶籍在外縣市，國內新冠疫情前來此承租經營。

張嫌充滿反政府的貼文說，「自從疫情開始後，我是第一次的那麼痛恨執政黨！從你們擋疫苗開始，…再來你們的貪汙、弊案一大堆，有人被法辦嗎？」媒體都是你們的打手，只會抹黑造謠，整天在那裡說抗中保台？我很想問你們這些不要臉的政客！」

張男更在臉書上表示，「我已經賭了全部，我忍了好多年！」我從來沒有表態過，我現在是多麼痛恨這個政府！因為我一表態，我的朋友會少一半！ 生意也不用做了！但如果在讓這個腐敗的政府來執政4年，我實在是無法忍受！如果在讓你們執政，那台灣就真的沒救了！

張男在臉書上貼的都是國內外帶團旅遊訊息，也喜愛爬山經營登山隊載送業務。他的臉書貼文寫著，當山友貼這篇文章時，他不是死就是關，這篇文章只代表他個人，他知道會有很多人不認同他的做法，但官逼民反！

張男經營的民宿員工表示，張男平時待人正常，與一般人無異，身邊除兒子，沒有其他親屬。

仁愛警方指出，張男有兩個70多年次的兒子，一個兒子常離家失蹤，張男常到分局報失蹤人口，另個兒子去年因持手槍在民宿開槍，目前仍在押中。

54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男疫情前來仁愛租民宿「清境之星樂活莊園」經營。圖／翻攝自張的臉書
54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男疫情前來仁愛租民宿「清境之星樂活莊園」經營。圖／翻攝自張的臉書
54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男疫情前來仁愛租民宿「清境之星樂活莊園」經營。圖／翻攝自張臉書
54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男疫情前來仁愛租民宿「清境之星樂活莊園」經營。圖／翻攝自張臉書
54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男疫情前來仁愛租民宿「清境之星樂活莊園」經營。圖／翻攝自張臉書
54歲張姓男子上午持制式霰彈槍，朝數發部大門連轟三槍後，發現張男疫情前來仁愛租民宿「清境之星樂活莊園」經營。圖／翻攝自張臉書

南投縣 民宿 疫情

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