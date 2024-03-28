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臉書貼文「官逼民反！」 從南投北上3分鐘後他持槍轟數位部3槍

聯合報／ 記者廖炳棋牟玉珮／台北即時報導

位於台北市延平南路的數位發展部，今天早上10點20分，遭54歲張姓男子持制式霰彈槍，朝大門連轟三槍，他開槍後，將槍枝放在地上，任由趕到現場的警方逮人；他在開槍前3分鐘才在臉書上貼文，表明他知道外界不會認同他的做法，但他痛恨這個政府，官逼民反，「你們真的是一個沒有底線的爛政府！」

今早數位部大門玻璃被張男開槍擊破，他被捕後供稱，在南投經營民宿，因不滿政府限制大陸遊客來台，生意受影響，加上認為數位部亂花錢，所以昨天先開車北上投宿汽車旅館，今天早上10時多，攜帶霰彈槍、一把改造手槍，到數位部大門連轟三槍。

張男在臉書上貼的都是國內外帶團旅遊訊息，也喜愛爬山經營登山隊載送業務。他的臉書貼文寫著，當山友貼這篇文章時，他不是死就是關，這篇文章只代表他個人，他知道會有很多人不認同他的做法，但官逼民反！

他說，他個人無黨無派，但自從疫情開始後，他是第一次那麼痛恨執政黨。從擋疫苗開始，如果不擋，會死那麼台灣人嗎？他也不滿貪汙弊案一大堆，沒人被法辦，媒體成為打手等等。「我很想問你們這些不要臉的政客！

我們為甚麼要抗中？美國人一直在吸我們的血！而你們這些不要臉的政客,卻一直抱著美國的大腿，為甚麼？世界上的每一個戰爭背後，那個沒有美國的影子？美國會派兵幫我們打戰嗎？」

他說，更可笑的是數發部為台灣做了甚麼？只會幫無能的政府做內宣，每天在哪裏自我感覺良好，「用我們辛苦的納稅錢，來養你們這些畜牲！」綠能政策，導致台電虧損，卻要全民來買單！「你們只會掏空台灣的錢，還會做甚麼？只會把我們推向戰場的邊緣，還會甚麼？你們真的是一個沒有底線的爛政府！」

他還說，台灣人都是善良的也是健忘的。大家還記得以前民進黨所說過的話和承諾嗎？「我忍了好多年！我從來沒有表態過，我現在是多麼痛恨這個政府！因為我一表態，我的朋友會少一半! 生意也不用做了！」但如果在讓這個腐敗的政府來執政4年，他實在是無法忍受。「我們老百姓只要求一個安居樂業，很難嗎？」

他說他跟別人不一樣，雖然書讀的不高，但還很清楚甚麼是對和錯。今天他的所做所為不管有沒有價值，他覺得還是要去做。「或許有人會覺得我很白痴！跟狗吠火車一樣！但最少我做了很多人想做又不能的事！」他希望這次能喚醒那些沈默的人和那些是非不分的人。他也想，他做的事情可能會被蓋 住，也有可能只報導個一晚，那又如何？「做不了恆星，那就做一顆流星也無所謂！最少我照亮了大家一次！」

底下，他的臉友紛紛留言說，「不要衝動這不是一個人能逆轉的」、「你真傻，幹嘛為政治這灘髒水犧牲掉這麼多愛你的家人跟朋友？」「這樣政策也不一定會改變。」不過，這些話並沒能勸阻他，他已對著數位部大門開了槍。

數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
南投張男今早對數位部大門開槍，他在臉書上貼文說明理由。圖／取自臉書
南投張男今早對數位部大門開槍，他在臉書上貼文說明理由。圖／取自臉書
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子不滿政府及數位部亂花錢，今早朝數位部大門連轟三槍。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子不滿政府及數位部亂花錢，今早朝數位部大門連轟三槍。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
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