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南投民宿老闆怨政府 持霰彈槍轟數位部大門 主要為這理由

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

位於台北市延平南路的數位發展部，今天早上10許，遭54歲張姓男子持制式霰彈槍，朝大門連轟三槍，張男開槍後，將槍枝放在地上，任由趕到現場的警方逮人；據了解，張嫌在南投經營民宿，聲稱不滿政府施政，尤其是數位部亂花錢，因此才開槍抗議。

張男在南投經營民宿，不滿政府限制大陸遊客來台，生意受影響，加上認為數位部亂花錢，因此27日先開車北上，先投宿汽車旅館；今天早上10時許，攜帶霰彈槍、一把改造手槍，到數位部大門連轟三槍。

數位部人員聽到槍聲立即報警，警方趕到現場後，張嫌已將槍枝及隨身包包放在地上，警方上前逮人，先在地上查獲長槍，又在包包內起獲1把短槍、5顆鎮暴彈、短槍彈匣以及束帶，隨後將人帶到警分局問訊。

對於槍枝來源，張嫌供稱是4年前在網路向人購買，警方將追查槍枝來源。

數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子不滿政府及數位部亂花錢，今早朝數位部大門連轟三槍。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子不滿政府及數位部亂花錢，今早朝數位部大門連轟三槍。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝
數發部遭人持空氣槍射擊，玻璃破裂。記者廖炳棋/翻攝

南投 槍枝

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