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警匪駁火99槍！22歲勇警帥騎重機照曝光 張善政親慰問

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開8槍後開車逃逸，警方追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。桃園市長張善政今中午前往長庚醫院探視受傷員警，目前傷勢穩定，精神狀況也不錯，蔡姓員警年僅22歲卻非常勇敢，出生之犢令人敬佩。

昨晚10點51分許，桃園警分局景福派出所遭不明人士開著BMW車輛開槍襲擊，但無人員受傷，經員警調閱監視器影像確認涉案車輛後，立即攔截圍捕。22歲蔡姓員警晚間11點07分在桃園區永安路及力行路口發現楊嫌車輛，立即下車並在楊嫌副駕駛座旁喝令下車，楊嫌卻直接對蔡警連開數槍，蔡警左肩中1槍後倒地，仍忍痛奮力開12槍對犯嫌還擊，彈匣內子彈全打光，試圖阻止歹徒逃逸，經緊急送往長庚醫院就醫，所幸並無生命危險。

桃園市長張善政今中午前往林口長庚醫院，探視被子彈擊中的蔡姓員警並頒發慰問金，張善政當面向員警的父母致意，也對負傷員警表示敬佩，年僅22歲剛畢業不久就這麼勇敢，出生之犢令人敬佩，非常感謝蔡警奮不顧身，被子彈擊中後躺在地上 還朝車子開12槍，打中嫌犯車輪，讓嫌犯無法順利逃逸，非常有貢獻。

張善政親自向主治醫師了解傷勢，沒有傷到動脈與骨頭，是不幸中的大幸，當時子彈從蔡警左手臂進入，卡在左肩胛骨，還好子彈離心臟有些距離，但因為子彈卡在裡面導致肌肉受傷，昨半夜2、3點就動手術，順利把子彈取出，今清晨5點多住進病房。

張善政表示，蔡警經過好幾個小時的休息，精神狀況恢復不錯，院方將全力照顧他，市府及警局也會全力協助照顧，而蔡警父母親接獲消息後自台中北上長庚，在病房陪著他，蔡警父親也是退休警察，兩代投入打擊犯罪，目前傷勢穩定，希望肌肉受傷部分可以趕快復原，外界無須擔心，針對員警的訓練、配備及駐地周圍環境會持續加強安全 。

蔡姓員警年僅22歲卻非常勇敢，歷屆圍捕總是衝第一，平時相當生活相當陽光。記者周嘉茹／翻攝
蔡姓員警年僅22歲卻非常勇敢，歷屆圍捕總是衝第一，平時相當生活相當陽光。記者周嘉茹／翻攝
蔡姓員警昨晚中彈後送醫救治沒有大礙，桃園市長張善政今到病房探望並頒發慰問金。圖／桃園市政府提供
蔡姓員警昨晚中彈後送醫救治沒有大礙，桃園市長張善政今到病房探望並頒發慰問金。圖／桃園市政府提供
蔡姓員警昨晚中彈後送醫救治沒有大礙，桃園市長張善政今到病房探望並頒發慰問金。圖／桃園市政府提供
蔡姓員警昨晚中彈後送醫救治沒有大礙，桃園市長張善政今到病房探望並頒發慰問金。圖／桃園市政府提供

張善政 長庚

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