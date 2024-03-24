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林淑芬：出養全交媒合機構 有漏洞

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

民進黨立委林淑芬。聯合報系資料照
民進黨立委林淑芬。聯合報系資料照
一○二年起，台灣收出養評估的責任全數交由媒合機構，國內總計有八家協助收出養機構，只要完成媒合，收養人即會付費給機構，收出養形同寡占市場，立委林淑芬直指，這套流程就是「制度漏洞」，媒合機構恐因經營成本陷入道德危機，反而讓出養童陷入安全風險。

林淑芬表示，收出養制度問題非常多，過去政府將收出養評估全數交給媒合機構，出養童由媒合機構接受後，政府資源就會中斷。以剴剴案為例，兒盟進入收出養評估程序後，新北市社福中心對其家人補助就會停止，加上收養人會付費給媒合機構，這會導致收出養評估失去客觀，有時孩子只需資源挹注度過難關，在上述利益關係情況下，機構卻會傾向讓孩子盡快出養，等待過程中也傾向選擇便宜的保母

「這就是制度漏洞。」林淑芬表示，政府部門的介入不應在進入媒合機構程序後就收手不管，讓媒合機構承擔一切責任，而社福機構對案家金援也不可終止，收出養評估才能更客觀，孩子在等待出養期更安全。

立委林月琴說，出養評估機制應該全面檢討，應該要以孩童最佳利益為考量，政府對出養等待期制度訂定不全，也都應該逐一檢視，「不能隻字片語都不談」。

社家署長簡慧娟表示，不管是收出養的媒合機構，或是各地方的居托中心，皆設有監督機制，剴剴案問題是在於訊息不夠流通，兒權法修法過程也將強化橫向聯繫，包含各地方政府間的轉銜接，都會提出對應措施。

保母 收出養 林淑芬 虐童

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