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影／三重警逮捕詐欺車手 意外搜出追蹤器

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名陳姓男子被刑事局偵測到匯款至警示帳戶，三重警分局調查發現他陷入投資騙局，上周請陳男配合演戲引誘對方出面取款，循線逮捕23歲謝姓車手，還發現詐騙集團為了怕贓款遭侵吞，要求車手隨身攜帶定位追蹤器。

據了解，34歲陳男去年12月透過臉書廣告，加入詐騙投資群組，今年1月匯款3萬元給對方開戶，之後又被要求儲值26萬元，因為金額較大令他半信半疑。

由於陳男被刑事局偵測到匯款3萬元至涉嫌詐欺的警示帳戶，通知三重警分局聯繫告知，進而發現詐騙集團尚未察覺被警方盯上，於是安排陳男約對方本月11日至三重區車路頭街某超商面交26萬元。

警方埋伏等23歲謝姓車手出面取款，立刻將他逮捕，查扣偽造識別證、收據、印章，工作手機、現金5千元等證物。員警還發現謝男隨身腰包有1組追蹤器及WIFI分享器，原來是詐欺集團怕車手侵吞現金，透過追蹤器掌握行蹤。

謝男供稱目前失業且欠債，透過臉書社團應徵詐欺取款車手，詐騙集團事先將手機、追蹤器及WIFI分享器寄給他，再用通訊軟體通知他到指定地點取款。警詢後將謝男依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

警方逮捕23歲謝姓車手，還發現詐騙集團為了怕贓款遭侵吞，要求車手隨身攜帶定位追蹤器。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕23歲謝姓車手，還發現詐騙集團為了怕贓款遭侵吞，要求車手隨身攜帶定位追蹤器。記者林昭彰／翻攝
三重警分局請被害人配合演戲引誘詐騙集團出面取款，循線逮捕23歲謝姓車手（右），還發現詐騙集團為了怕贓款遭侵吞，要求車手隨身攜帶定位追蹤器。記者林昭彰／翻攝
三重警分局請被害人配合演戲引誘詐騙集團出面取款，循線逮捕23歲謝姓車手（右），還發現詐騙集團為了怕贓款遭侵吞，要求車手隨身攜帶定位追蹤器。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕謝姓車手，查扣偽造識別證、收據、印章，工作手機、現金5千元等證物，還發現謝男隨身腰包有1組追蹤器及WIFI分享器。記者林昭彰／翻攝
警方逮捕謝姓車手，查扣偽造識別證、收據、印章，工作手機、現金5千元等證物，還發現謝男隨身腰包有1組追蹤器及WIFI分享器。記者林昭彰／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

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