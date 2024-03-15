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新聞眼／雙方同釋善意 化解兩岸僵局契機
海巡艦艇上月十四日追逐陸船翻覆釀二死，事後兩岸談判破局；國安會前秘書長蘇起斷言兩岸已無談判之路，瀕臨攤牌。昨天滿月，又發生陸船觸礁沉沒，我方第一時間投入搜救，對大陸釋出善意；陸方也恢復兩岸禁限制海域原則，依默契通報，而非強勢越界搜救。昨天的良好互動，或可成為化解兩岸協商僵局的契機。
上月十四日，一艘大陸「三無漁船」越界進入金門縣北碇島東方一點二浬海域捕撈，金門海巡隊驅離，陸籍快艇疑似躲避海巡署查緝翻覆，船上四人落海，二人順利救活、二人送醫不治，在陸委會介入後，向上延燒成為兩岸政治事件，一發不可收拾。談判破局之際，陸方團長李朝暉撂下狠話說「後果由民進黨當局負責」。無論有心或無意，兩岸關係在這段時間確實雪上加霜。
無獨有偶，昨天又有一艘陸船在金門海域沉沒，船上六名漳州漁民落海，兩岸同步聯合搜救，救回二人，雖仍有二人死亡、二人失蹤待搜尋，卻無意中重啟兩岸對禁限制海域的默契，造就修補兩岸關係的契機與轉折。
上次事件談判不歡而散，陸方大可強勢越界搜尋，卻循往例知會我方，獲同意才越界搜救，可視為陸方傳達的善意；我方相關單位也全力投入援救行列，無形中重新建立失去的默契，也算是在兩岸關係陷冰點後的重大進展。雖說兩事件一碼歸一碼，但至少踏出化冰的第一步，而非冷戰對峙；我方或可以實際作為軟化對岸強硬態度，持續堆疊善意，重建互信，解開死結。
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