新北男手拿安毒遇警一慌急塞帽T 鼓鼓露餡仍舊被上銬

賴男這個月8日手拿毒品逛大街，當場遭保大警攔查逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 賴姓男子日前將安毒拿在手上，步行經過新北市蘆洲區三民路，不巧遇上保大警巡邏經過，賴男一時慌張迅速將安毒塞進帽T內，自以為可以躲避警方查緝。沒想到，因帽子異常鼓起，反而引起警方注意趨前盤查，當場查獲上銬帶回偵辦，警詢後依法送辦。

據了解，賴姓男子（31歲）這個月8日晚上9時許，手拿著兩包安非他命毒品，大搖大擺走在新北市蘆洲區三民路301之2號前。賴男見新北市保安大隊第二中隊員警巡邏經過，趕緊將安毒塞進帽T帽內，慌張低頭快步走離。

賴男自以為可躲避警方查緝，沒想到，因帽T帽子異常鼓起，反而引起保大警注意，下車追前將他攔下盤查。詢問過程，賴男眼神閃爍、忐忑不安，員警隨口問了一句「有沒有攜帶違禁品？」

只見賴男急忙撇清「沒有喔」還雙手攤開示意讓員警查看，賴男異常舉動，讓警察覺異樣追問「你帽T怎麼鼓鼓的」經警拍搜赫見帽內有兩包重達2.5公克安非他命，當場上銬帶回查辦，警詢後依毒品危害防制條例將賴男移送法辦。

新北保安大隊表示，保大在5天內查獲5件毒品案逮捕5人、1名毒品通緝犯，搜扣安非他命、K他命及各式新興毒品。保大持續強化打詐、掃黑、肅槍、緝毒等重點外，呼籲民眾，若發現周遭有可疑或不法情事，請立即向警察單位檢舉。 賴男這個月8日手拿毒品逛大街，當場遭保大警攔查逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝 賴男這個月8日手拿毒品逛大街，當場遭保大警攔查逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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