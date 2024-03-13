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上個月才公開道歉…黃子佼涉性騷、拍攝少女裸照 今現身北檢應訊
藝人黃子佼去年遭爆強吻少女並拍攝裸照，挨告涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。日前公開向旅法網紅Zofia道歉，據悉，黃子佼頻繁試圖和被害人協商和解，今天下午以被告身分到台北地檢署應訊。
Zofia去年6月19日於社群發文控訴曾被黃子佼強吻、以藝術為由迫使她脫衣拍照，黃子佼拍影片認錯，承認女方指控的內容，爆料更多知名藝人八卦，情緒失控。
案發時Zofia 17歲仍未成年，黃子佼違反兒童及少年性剝削防制條例，屬非告訴乃論，檢警知悉啟動偵辦。
事後被害人、民眾分別提告黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。事後黃子佼頻繁試圖和被害人協商和解，今天下午以被告身分到北檢出庭應訊。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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