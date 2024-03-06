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南警追查少年毒品案逮藥頭 起獲少見哈密瓜毒錠

中央社／ 台南6日電

台南市政府警察局少年隊偵辦一起少年毒品案，向上溯源發現在台南、高雄交界地區疑有毒品交易跡象，循線逮捕陳姓男子並起獲多種毒品，包含少見的新興毒品「哈密瓜毒錠」。

台南市警察局少年隊今天發布新聞稿指出，警方多次派員喬裝前往線報區域勘查，並比對周邊監視器錄影畫面，最終鎖定陳男涉嫌販賣毒品，4日兵分多路到陳男高雄住處搜索，當場控制步行外出的陳男，並起獲各類毒品共375公克，其中包含較少見毒品、因顏色偏哈密瓜綠而取獲名的「哈密瓜毒錠」。

警方指出，陳男生性多疑，販賣毒品地點極少重複，平時以3、4輛汽車替換使用，有時還會搭乘計程車或利用外送平台前往交易地點，試圖製造路線斷點，導致警方蒐證困難，警方透過路口監視器、複式跟監探訪等方式，才充分掌握陳男販毒事證。

警方指出，在陳男車上起出第2級毒品大麻1包、第3級毒品愷他命1包、哈密瓜毒錠67顆、毒品咖啡包98包及毒品交易現金新台幣5萬5000元，依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

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反毒 台南 毒品 監視器

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