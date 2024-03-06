泰國殺人案共犯回台 交保後再羈押

通緝犯石茂強上個月在曼谷遭槍殺棄屍，涉嫌參與行凶的周昱帆（左）逃回台灣上周交保；北檢提抗告，周昨在律師陪同下步入台北地院。記者黃義書／攝影

通緝犯石茂強因案潛逃海外，上月廿五日在泰國被槍殺棄屍，泰國警方鎖定四名台籍男子涉案，其中男子周昱帆日前從柬埔寨返台，被火速被約談到案；台北地檢署認為周男嫌疑重大，依殺人重罪聲請羈押禁見，但法院裁定卅萬元交保，北檢抗告，高等法院認為周有逃亡之虞，發回北院更裁。台北地院昨晚重開羈押庭，裁定羈押禁見。

周昱帆昨由律師陪同，身穿綠色羽絨外套、頭戴棒球帽、口罩，牽著律師的手迅速步入法院，過程低頭未發一語。台北地檢署認為，周男曾參與清理犯罪現場血跡，到案後供詞避重就輕，他上周交保後，檢警再搜索六處地點，根據相關搜扣索資料，認為周男有串滅證之虞，考量此案相關事證都在泰國，為有利後續偵查行動，有羈押必要。

高院指出，周昱帆涉犯最輕本刑五年以上之罪，且犯罪嫌疑重大，有相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯之虞，因此撤銷原裁定，發回北院更裁。

周多年前從事殯葬業，同時當公司老闆王綋騰的司機，得知王到泰國經營大麻店，從二○二三年起不時前往協助王拓展業務，並借宿在王泰籍女友曼谷住處。

檢警調查，上月廿五日周再次跟隨王從台灣飛抵曼谷，在石茂強與胡姓、林姓男子住處參加接風餐敘，席間周遞Ｋ菸給石準備抽菸放鬆時，現場突發生激烈爭執，周親眼見石茂強中槍倒地。

周後來幫忙擦拭現場血跡，跟王綋騰搭車去郊外棄屍，再往柬埔寨邊境，到了柬埔寨首都金邊，周自認與命案無涉，上月廿七日自行搭機返台被法辦。

檢警調查，石茂強生前涉運輸毒品，好賭天九牌，在台有一筆五百萬元賭債未清償；他在泰遭行刑式槍決，極可能是毒品糾紛或賭債所引起，外媒另曾報導與女人有關，都待專案小組釐清。