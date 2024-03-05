影／2男網友約台中旅館齊吸毒 遇警臨檢都送辦

台中市第二警分局2日前往轄內一間旅館臨檢，盤查時發現蘇男與年齡差10歲的高男，神情怪異，面對警方提問時，二人說詞兜不攏，警方隨後在蘇男的包包內眼鏡盒，發現藏有安非他命等違禁品，二人才坦言是網路認識，相約在旅館內吸毒同樂，沒想到遇到警方上門查緝，全案警詢後依毒品罪移送，檢方命請回。

第二警分局立人所警員警員謝承瀚、張育群，在2日執行社區警政計畫，前往轄內出入複雜的旅館臨檢，在旅館內發現蘇男（28歲）、高男（38歲）面對警方詢問，神情緊張，二人在面對警方詢問「投宿的旅客嗎」、「互相認識嗎」等問題時，突然說詞不一，期間蘇十分緊張，手腳發抖，一下稱自己要等公車，後來又說要陪母親掃墓，引起警方懷疑，順利在蘇的眼鏡盒內，查獲安非他命、針頭等物品。

二人見毒品被查獲後，才向警方坦認，二人是網友關係，相約在台中旅館內吸食毒品同樂，沒想到會遇到警方上門查緝，只能認了。

警方將全案依毒品罪，移送台中地檢署偵辦，並依規定採尿送驗，檢方在訊問後，認二人已坦認持有毒品等犯行，命請回候傳。

第二警分局長周俊銘呼籲，吸毒不僅造成生理及心理危害，切勿因好奇或抱持「一次不會上癮」的心態，貿然嘗試來路不明的東西，輕忽其危害，面對來路不明的物品，要勇於拒絕、遠離現場，保護自己與他人健康，若發現不法，也可撥打110報警求助。

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