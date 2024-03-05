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不滿被分手…42歲男開山刀砍小11歲女友 二審減刑但要監護4年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子不滿葉姓女子提分手，2022年8月29中午尾隨葉女，持開山刀砍殺對方，葉女腹部、右手指受傷。士林地檢署依家暴殺人未遂罪起訴陳，一審判陳7年6月徒刑，台灣高等法院今改判6年刑，但刑之執行完畢後入相當處所監護4年。記者王宏舜／攝影
陳姓男子不滿葉姓女子提分手，2022年8月29中午尾隨葉女，持開山刀砍殺對方，葉女腹部、右手指受傷。士林地檢署依家暴殺人未遂罪起訴陳，一審判陳7年6月徒刑，台灣高等法院今改判6年刑，但刑之執行完畢後入相當處所監護4年。記者王宏舜／攝影

陳姓男子不滿葉姓女子提分手，2022年8月29中午尾隨葉女，持開山刀砍殺對方，葉女腹部、右手指受傷。士林地檢署依家暴殺人未遂罪起訴陳，士林地方法院判陳7年6月徒刑，台灣高等法院今減為6年刑，但關完後須入相當處所監護4年。

檢方起訴指出，陳（42歲）與葉女（31歲）原是情侶，2022年4月分手，陳不滿，多次發訊息騷擾葉女，葉女同年6月報案提告遭陳恐嚇，警方依法通報法院後，法院認定陳騷擾行為屬實，核發保護令給葉女。

2022年8月29日中午，陳在台北市南港區葉女上班處外徘徊，見葉女出現便尾隨，趁隙拿出預藏的開山刀砍殺葉女。葉女尖叫求救，發狠的陳則不斷砍殺，行凶約1分鐘。

目擊者拿雨傘要制止，葉女逃進對街豆漿店，陳還追進店內，一手持刀、一手勒住葉頸部。南港派出所3名警力到場，掏槍命「刀子丟掉、趴下」陳棄刀後遭壓制，依現行犯逮捕究辦。救護人員獲報將葉女送醫救治，葉女左腹部受傷，右手多指斷裂。

陳應訊時辯稱砍肩膀不是致命部位，「怎麼會是殺人？」

高院審理後，認為應依刑法第19條第2項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷...致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」再減刑，改判陳6年徒刑，但刑之執行完畢後入相當處所監護4年。

分手 殺人 雨傘

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