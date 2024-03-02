彰化3姊弟遭撞 姊求生意志強 妹尿崩獲控制

彰化3姊弟遭撞，妹妹在彰基持續治療。圖／彰基提供 彰化縣伸港鄉陳家三姊弟走斑馬線過馬路，遭蕭男無照駕駛撞飛，兩姊妹重傷住加護病房搶救第10天，兩人腦傷嚴重，昏迷指數仍是3，但姊姊病床上持續播放阿姨、媽媽和班上同學打氣錄音檔，院方指出，患者展現強烈意志力；妹妹的進展不大，昨晚出現尿崩，經院方緊急治療回復正常。

姊姊目前在彰化秀傳醫院治療，副院長李佳穎說，患者昏迷指數仍是3，瞳孔對光有反應，升壓藥已經停用兩天，因血紅素偏低，昨天輸血，因動脈血氧濃度正常，進出身體的輸液量平衡，呼吸器設定氧氣濃度調降為25%，代表肺功能有改善。

院方指出，目前持續評估是否讓患者使用幹細胞治療，協助腦部神經再生，昨晚向家屬說明未來治療方式及後續可能產生的狀況。

彰化基督教兒童醫院神經外科主任張尚文說，妹妹狀況進步不多，腦部電波未看到任何電生理反應，代表腦部受損非常嚴重，仍會持續給予最好的治療；患者連續兩晚都出現尿崩，尿崩是在腦部嚴重損傷後排出大量清澈尿液的現象，經電解質及藥物治療後，才回復正常。

張尚文說，已向家屬做全人醫療的討論會，做通盤的討論和解說，院方會做最壞的打算，但給最好的醫療。

彰化接連發生行人走斑馬線遭撞意外，77歲吳姓婦人2月20日在福興鄉中正路市場買菜，經過斑馬線時，遭61歲何姓男子駕車撞上，2月23日宣告不治。警方指何男酒測值零，初判肇事原因為未禮讓行人，警方將何男以過失致死罪嫌偵辦。

彰濱秀傳醫院表示，吳婦因臚內出血嚴重，昏迷指數3，因腦出血與頭部外傷引起中樞神經衰竭宣告不治。