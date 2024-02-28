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假和尚人體運毒9.9公斤K他命遭訴 同夥男大生毒運日本也遭逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名台灣21歲男大生因涉嫌喬裝成和尚並走私重達6公斤的興奮劑，於東京成田機場入境時被捕。示意圖／ingimage
一名台灣21歲男大生因涉嫌喬裝成和尚並走私重達6公斤的興奮劑，於東京成田機場入境時被捕。示意圖／ingimage

25歲男子劉靖庭，涉從柬埔寨金邊市，走私三級毒品K他命來台，劉假扮和尚剃光頭，穿袈裟裝，把K他命綁在身上「人體運毒」，遭海關查驗，查獲50小包、9.9公斤K他命，市價超過2千萬元。台北地檢署檢察官游欣樺日前偵結，依毒品罪嫌起訴劉男。

去年9月間，跨國販毒集團指使劉男，前往金邊走私K他命，可獲得10萬元，並派出其他成員陪同監管劉男，劉男涉嫌在金邊某飯店取貨，以「人體運毒」方式走私毒品，身上纏繞50小包K他命，重量約9.9公斤，劉男假扮和假剃光頭，換穿袈裟搭機回台。

入境時，劉男神情異樣海關人員加強查驗，從其身上查獲大量K他命，全案移送法辦。北檢日前偵結，依運輸第三級毒品罪嫌起訴劉男，同步通緝涉案的徐昱璟、高健翔、劉承翰等3人。

其中21歲的台灣男大生劉承翰，今年1月25日穿袈裟裝，從柬埔寨搭機赴東京成田機場，遭海關攔查發現，全身上下竟綁著重達6公斤、價值高達3.7億日圓的毒品興奮劑，毒品分成40袋，用保鮮膜纏繞在腹部和大腿上。男大生指出，今年1月已用同樣手法涉嫌運毒入境，這次當場遭盤查，日本檢方已依法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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