影／話術再升級！佯稱公私立大學有標案 騙13包商400萬

刑事局「情資研析中心」在去年底間發現，有歹徒在中南部架設DMT設備，讓歹徒向民眾行騙，手法都是由機房人員佯稱是中部公私立大學的職員，以有標案為由，聯絡包商後，再佯有其他配合小包商，可配合緊迫的工程時限，以此誘騙包商匯款定金，有13名包商因此上當，被詐金額為400萬元，檢警逮回設置DMT的吳男、姚男，檢方命吳5萬元交保。

刑事局在去年6月間成立打詐「情資研析中心」，分析國內詐騙電話大數據資料庫，根據近期「猜猜我是誰」詐騙類型的發生案件犯罪模式分析，發現有非法「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」機房在中、南部地區流竄，有26名被害人上當，被害金額達千萬元，分派中打六隊偵辦。

中打六隊報請屏東地檢署指揮後，與屏東縣屏東警分局、高雄市刑大、桃園市刑大共組專案小組偵辦，發現該詐騙機房的話術主要鎖定各類工程包商為目標，佯稱是中南部多所公私立大學的標案承辦人員，藉口認識包商後，再以學校臨時有百萬元標案，工期緊迫為由，向該名包商探詢，期間再介紹其他佯裝是小包商的同夥，與包商合作，以騙取包商匯款定金，被害金額在數十萬元間，總金額達400萬元。

經專案小組跟搜，發現該DMT機房位於屏東縣屏東市海豐街一帶出租套房，確定套房地址、房號及歹徒身分後，在去年11月7日，前往高雄大寮拘提吳男（41歲）到案。

另前往屏東縣屏東市DMT機房執行搜索，查扣仍在運作中的DMT設備，向上溯源查獲姚姓男子（39歲）到案，全案依詐欺罪移送屏東地檢署後，檢方命吳以5萬元交保，姚因另涉他案，已發監執行。

刑事局呼籲，「猜猜我是誰」詐騙案件是以亂槍打鳥方式撥打電話給民眾，佯裝多時不見之好友或親人與被害人通話數日，等取信被害人後加入LINE好友後，再以資金周轉不靈或急需借款等話術進行詐騙；民眾如接獲不明電話號碼，聲音聽似久未連絡的親友，要求「重新輸入電話加LINE時」，就要提高戒心，務必透過其他管道聯繫本人查證，以防詐騙，如有任何疑問，可撥打165或110專線查證。