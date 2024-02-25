無照翁撞飛小姊弟曝交通部螺絲未拴緊 走出行人地獄淪口號

彰化縣伸港鄉台61乙線、台17線的路口，當地民代認為設通設施是為車輛畫設，為行人考慮不多。記者黃仲裕／攝影 彰化伸港3姊弟在行穿線被撞，2條生命在加護病房等待奇蹟，處境令人揪心。事故路口兩條交會的省道歸交通部公路局管轄，公路局第一時間認定路口設計沒問題，但專家、網友連番質疑行穿線過長、未退縮、缺乏庇護島與路側人行道等，公路局才改口要找專家會勘；且肇事老翁無照駕駛去年才被逮到，監理單位也無動於衷、把關失靈，交通部去年以來高喊要讓台灣走出行人地獄，恐怕自己應先拴緊螺絲。

台灣馬路不只如虎口，更是國內外人士認證的行人地獄。3姊弟因為家人臨時生病無法接送，從學校走路1、2公里回家竟遭此橫禍，證明通學路上充滿險惡。檢視肇事路口，這裡尖峰時段車流量大且車速快，道路設計明顯是「車輛優先」，路邊供行人行走的路幅狹窄，行穿線不只過長，連路口的行人停等空間都很有限，成人等紅燈都可感受汽車呼嘯而過的威脅，更何況兒童過馬路的進退兩難。

事故發生後，交通部公路局派人現場勘查，表示路口標線清晰、紅綠燈號誌24小時運作，設計無異常，卻被專家找出行穿線長達25公尺，應該往後退縮至18公尺較合理，兩側欠缺人行道等問題，公路局才改口要找專家會勘精進。

另一肇事關鍵是老翁長期無照駕駛，去年才因無照駕駛出車禍遭罰，交通部雖對無照駕駛加重裁罰，道交條例也有無照駕駛連坐車主的規定，但舉證困難、成效有限，加上監理機關追蹤機制失靈，輔導考照速度跟不上，導致蕭姓老翁再次無照駕駛，釀成憾事。

肇事路口是交通部直接管轄，駕照監理也是交通部的主責業務，由此事件來看，交通部沒有一樣做好。去年行人地獄議題延燒之際，公路局就宣稱改善一千多個易肇事路口，且如期達標，但被本報揪出根本不是為行人安全而改，以致行人路口死傷人口仍創新高。

另外，去年行人地獄事件頻傳，加上面臨總統大選，交通部一再端出打擊行人地獄的法案和解方，如今總統選完了，交通部顯然把去年行政院雷厲風行的各項改善行人安全計畫拋在腦後，以此次肇事路口為例，顯然未被盤點列入公路局的路口改善對象，更令人懷疑改善行人安全只是交通部的選舉語言。

期盼與死神拔河的姊妹度過難關，交通部要拿出「身在公門好修行」的態度，認真改善危險路口，拯救下一個行人不淪落地獄之中。