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彰化3姊弟過斑馬線遭無照老翁撞傷 姊妹昏迷指數3情況不樂觀
彰化縣伸港鄉昨晚發生重大車禍，就讀小學的陳姓3姊弟行走在伸港鄉建國路與美港路口行穿線時，遭蕭姓男子駕車撞擊，2位姊姊傷勢嚴重，目前仍有生命危險；警方初步調查，蕭男沒有酒駕、也沒超速，但無照駕駛。
遭撞的3姊弟分別為國小4年級、3年級及1年級。弟弟左腳擦傷無大礙，8歲妹妹急救後心跳恢復，血壓還是很低，彰基急診部主任林晏任說，患者昨天剛送到醫院時沒有呼吸心跳，經急救15分鐘恢復，但雙側嚴重氣胸，全身電腦斷層，還有多處出血和骨折，因出血嚴重目前用藥物控制腦壓，但整體狀況仍不樂觀，希望大家一起幫她打氣。
11歲姊姊胸部挫傷，頭部腦出血，轉送彰化秀傳醫院，因患者腦傷太嚴重，現在昏迷指數3分，經評估最後沒有開刀，在小兒加護病房支持性療法。彰秀副院長李佳穎說，患者剛到院沒有呼吸心跳恢復，經搶救恢復，但目前最嚴重問題是腦部受損嚴重，出現腫脹和出血，現在用強力降腦壓的藥物保住腦袋。
警方初步調查，昨天三姊弟沿著美港公路東往西方向，從路口穿越建國路，當時蕭男沿著建國路開車，因號誌為綠燈他向前行駛，卻撞上在行穿線上的三姊弟，車輛隨後滑行到路中央約30多公尺。
警方指出，該路口為美港公路與台17線建國路，為大路口，曾發生零星A3車輛碰撞事故，此處限速為70公里，蕭男昨晚經過時經換算時速約60多公里，並沒超速，警方檢測也未酒駕；蕭男昨天作筆錄時話不多，表示當時未看到前方三人，發現時已撞上人，詳細肇致原因仍待調查。
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