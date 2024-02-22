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影／高雄50歲大叔見警急落跑 卡通鉛筆盒突兀...毒品露餡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄50歲張姓男騎士前天行駛在大樹區姑山路段時，一見到警隨即加速落跑，詭異舉止反引員警關注，雙方約行駛1.8公里在205兵工廠前，張男才被警攔停。張男坦承攜毒外出，後續警發現7包毒品（海洛因、安非他命）就藏在卡通兒童鉛筆盒，另有注射針筒及玻璃球吸食器等，警依法將張男逮捕送辦。

「你身上有東西嗎？」仁武分局溪埔派出所巡邏員警詢問張男，張男當下見無處可躲，只好乖乖應聲「有啦！在包包裡。」

一開始，員警翻遍仍沒發現，但試想50歲大叔包裡，竟有一只印有卡通圖案的兒童鉛筆盒，顯得相當突兀。員警好奇打開後，竟藏有多包毒品，包含一級毒品海洛因3包（毛重約1.81克）、二級毒品安非他命4包（毛重約4.05克）、注射針筒及玻璃球吸食器等物。

張男童心未泯的藏匿舉動，令在場員警直搖頭，現場逮捕張男，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方搜出毒品等證物藏在卡通圖案鉛筆盒裡。記者古和純／翻攝
警方搜出毒品等證物藏在卡通圖案鉛筆盒裡。記者古和純／翻攝
警方搜出毒品等證物藏在卡通圖案鉛筆盒裡。記者古和純／翻攝
警方搜出毒品等證物藏在卡通圖案鉛筆盒裡。記者古和純／翻攝

卡通 反毒 毒品

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