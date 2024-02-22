影／釣魚簡訊誘入假網站...美日台45國萬筆個資外洩 警逮17人

台中市杜姓男子為首的詐騙集團，架設假網站發送釣魚簡訊，騙取民眾個資盜刷信用卡，全球有45國家受害，超過萬筆個資外洩。圖／刑事局電偵大隊提供 台中市杜姓男子為首的詐騙集團，涉嫌架設中華電信等三大電信業者、監理站、遠通電收的假網站，假冒名義，發送大量釣魚簡訊，佯稱點數到期換購禮品等理由，將被害人導入假網站後，輸入信用卡資訊，綁定線上付費，美、日、台等45國家，有超過萬筆個資外洩，刑事局電偵大隊近日將杜等17人帶回，杜被檢方聲押獲准。

刑事局電偵大隊二隊在去年間獲報，台中地區有數個特定門號，發送大量釣魚簡訊，內容是假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大電信業者，以及遠通電收 、監理站等名義，向被害人佯稱點數即將到期可加價換購禮品，或e-tag通行費未繳納、燃料稅未繳納等理由，誘騙用戶點擊釣魚連結。

被害人輸入信用卡號等資訊後，歹徒再利用該個資，綁定 Apple Pay、Google Pay等行動支付，在網路商店盜刷，直到被害人收到刷卡成功付款通知才驚覺受騙，造成被害人及發卡銀行損失，初查台灣超過35位民眾受騙，損失金額超過200萬元。

電偵大隊二隊報請台中地檢署檢察官陳文一指揮後，與台中市刑大六隊組成專案小組偵辦，陸續在去年10月至今年初，發動七波搜索，帶回主嫌杜姓男子（47歲）、陳姓（41歲）、王姓金主（39歲）等17人，查扣手機、筆電、合約書、SIM卡、分享器、安非他命等贓證物。

專案小組調查，杜男接受金主資金，委由大陸電腦工程師架設釣魚網站，自行操控多個釣魚網站後台、操作「SMS Gateway」APP群發釣魚簡訊，隨後指揮共犯盜刷信用卡，購買奢侈品、蘋果手機、遊戲點數等方式銷贓、回水等。

另有廖姓共犯等人遠端操作釣魚簡訊發送，美、日、台等45個國家民眾受騙，總計有1.2萬多筆信用卡個資外洩，其中台灣外洩個資有300多筆，其中台灣有35人被盜刷200多萬元。

全案警詢後依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、個人資料保護法等罪，將杜等17人移送台中地檢署，檢方聲押杜與另名徐姓共犯獲准。

刑事局呼籲，「釣魚簡訊」詐欺手法行之有年，經常誘騙民眾點擊網址，進入假冒政府機關、公營事業或電信公司的網站，民眾收到此類簡訊時，先保持「零信任」警覺態度，在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「https」、結尾為「.gov.tw」，也不會以短網址等方式呈現。