法官：88槍案 有藏鏡人

八八槍擊案承審法官認為，僅能認定被告受人指使，但無法知道幕後指使者是誰。本報資料照片 台南八八槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗被控是槍擊指使者，並資助洪、孔兩人在大陸藏匿。台南地方法院指出，不能僅憑因上屆議長選後關係惡劣、政治立場對立，就推論八八槍擊案必定是王文宗隱身幕後主導。

外界關注八八槍擊案動機及其主謀，庭長莊政達說，依照卷內證據，僅能認定洪政軍、孔祥志受某身分不詳者幕後指使，同時，洪、孔跟本案被害人並沒有相關恩怨存在；因此，目前依照卷內證據，雖然無法知道幕後指使者是誰，但只能認定幕後主持者指使洪、孔兩人。有無相關偵查作為，仍待檢警處理。

台南地院指出，依本案相關事證，僅可認定王文宗涉犯使犯人隱避罪，及王文宗與郭再欽、謝財旺原先於私誼及政治上均有緊密互動，迄二○一八年議長選舉後，即與郭、謝決裂等情，並無法證明王謀畫本案。

檢察官既未舉證與郭、謝經濟、政治立場對立者，除王外，無其他仇家或怨隙者存在，自不能僅憑他們二○一八年後關係惡劣、政治立場對立，即遽予推論八八槍擊案必定是王隱身幕後主導、支持槍擊案的進行。

台南地院表示，孔祥志雖供述他是單獨作案，洪政軍否認參與八八槍擊案，惟孔祥志開槍前向友人預告內容是「等命令行事，作案完可以拿五十並接替大哥位置」，作案前頻繁與其大哥即洪政軍聯繫，且作案機車、作案後接應地點及人員、作案後兩人一起偷渡至大陸藏匿、生活開銷均由洪政軍安排。

同時，洪政軍案發後在大陸地區與王文宗碰面，聊到八八槍擊案時坦承犯案，而孔及洪與被害人郭再欽、謝財旺二人間並無何深仇大恨，或有重大政治、經濟利益糾葛，可知洪、孔背後另有人謀畫主持八八槍擊案的進行，二人與幕後策畫者應論以共同正犯。

至於孔祥志自白為八八槍擊案的槍手，依檢察官目前提出的證據，無法認定槍枝來源是楊展華、謝俊誠、蔡金郎所提供。