嫌練歌場女服務生「老又醜」 台南惡男放炮、砸店遭警逮
台南市麻豆區一名25歲的林姓男子，農曆年假期間與友人前往練歌場消費，疑似嫌服務生素質不佳，向店家索討費用未果，竟夥同21歲的李姓男子，連續2天前往店家騷擾，第一次燃放鞭炮、第二次直接砸店，店家不堪其擾，昨天向警方報案，警方成立專案小組、調閱相關資料追查，不到4小時找到2人，詢後依恐嚇取財、公共危險、毀損等罪嫌送辦。
據了解，在當鋪工作的林男與李男是好友，春節連假期間兩人相約外出，就近跑到麻豆區外環道一家練歌場消費，期間幾杯黃湯下肚，竟嫌棄女性服務生「又老又醜」，質疑店家怎麼生意，還想索要金錢，最後悻悻然離去。
沒想到林男心生不忿，14日凌晨帶著鞭炮，趁著店內無人向裡面投擲，騷擾並意圖恐嚇店家，15日又偕同李姓友人開車前往店家，持棍棒砸店，電視機、玻璃都被砸破，一片狼籍，隨後揚長而去。
店家向麻豆警分局報案，隨即組成專案小組擴大偵查，調閱周邊監視器追查，鎖定歹徒所使用的交通工具，循線以車追人，掌握作案歹徒身分應為林姓及李姓2人，報請台南地檢署指揮偵辦，不到4小時即將2人緝捕到案，林男、李男坦承犯案，再沒有之前氣焰囂張。
麻豆分局分局長章振國表示，不法分子切勿心存僥倖或挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦，穩定轄區治安與維護社會秩序，如民眾有受到任何不法侵害，警方將依法從嚴究辦，決不寬容。
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