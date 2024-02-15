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晚安小雞下跪求情…柬埔寨怒「不能只是訓斥」 堅持法辦刑滿再驅逐出境

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晚安小雞恐在柬埔寨入監服刑 上銬下跪道歉稱影片造假

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，恐須於當地入監服刑。兩人今下午在記者會被上銬下跪道歉，稱影片造假，其實柬國治安良好。

據柬中時報報導，柬埔寨西哈努克省長郭宗朗在該省警察局開記者會說明，兩人今年1月策劃，本月11日抵達金邊國際機場，前往西港途中買軍裝，隔天買假槍、冒充鮮血的紅色液體，當晚在「爛尾樓」直播，經查自導自演，犯嚴重錯誤，將移送法辦，刑滿後驅逐出境。

柬中時報上傳記者會影片，畫面中兩人被上銬。晚安小雞說，承認錯誤要說抱歉，語畢鞠躬，接著與阿鬧下跪被旁人拉起，他說，影片變造，其實柬埔寨是治安非常好、非常美麗的國家，適合觀光旅遊，不存在網路及新聞媒體所說有詐騙、綁架、販毒，沒像外界謠傳這麼可怕，非常後悔抱歉，希望柬國政府給他機會。

阿鬧說，每次到任何國家直播，雖主題較強烈，觀眾非常喜歡他們介紹當地特色與美，原計畫最後3、4天拍攝柬埔寨美麗的風景及人事物，但沒機會，希望柬埔寨政府給他們機會，以他們的流量讓大家知道柬國治安非常好，不像國際新聞所寫有這麼多事件發生。

網紅晚安小雞（左）、阿鬧（右）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，稱影片造假。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞（左）、阿鬧（右）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，稱影片造假。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，搜出軍裝、假槍、假血等道具。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，搜出軍裝、假槍、假血等道具。記者李奕昕／翻攝

晚安小雞 柬埔寨 記者會

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