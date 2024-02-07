騙上億「黑二代」玩德州撲克 警赫見照片中陳零九、丁特、阿滴在列

台北市刑大逮捕詐騙上億元的竹聯幫張姓戰堂前堂主兒子（左下拿手機者），並找到一張他玩德州撲克的相片，其中右二為陳零九，後方戴口罩為丁特，丁特右邊是網紅阿滴。記者廖炳棋/翻攝

台北市刑大逮捕竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方發現張嫌一張玩德州撲克的照片，仔細一看，在場的人還有歌手陳零九、實況玩家丁特、教英文的網紅阿滴等人。警方懷疑他們聚賭，但張嫌否認，表示只是玩興趣的，不過警方仍追查是否有賭博事實。

張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元及上百投資人，兩年多來獲利上億元，若被害人發現騙局質疑，張嫌就以「賠光了」回應，被害人不滿就嗆明幫派身分恐嚇。

2021年9月，他找上29歲管理虛擬貨幣挖礦機，俗稱「礦場」的張姓業主，張嫌聲稱看好虛擬貨幣前景，要和張姓礦主一起經營挖礦事業，聲稱要開闢第二個礦場。

張嫌對外舉行說明會，邀請許多投資客到張姓礦主的礦場參觀，聲稱將是投資第二礦場的主力，同時開辦虛擬貨幣礦機的操作及買賣，張姓礦主信以為真，拿出2500萬元給張嫌，其他投資人也看好前景，紛紛拿錢出來投資。張嫌以雙面手法兩邊吸金，兩年多來獲利上億元。

台北市刑大接獲報案，去年底開始蒐證，這個月初逮捕張嫌及其共犯12人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車以及賓士轎車、現金10萬元等證物，訊後依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，張嫌是黑二代，從小衣食無憂，每天吃喝玩樂，後來也加入幫派，張嫌四處吃喝玩樂，警方發現他其中1張照片在玩德州撲克，留言「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣…」，玩德撲的眾人，包括歌手陳零九、遊戲實況主丁特、網紅阿滴。