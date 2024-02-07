快訊

10多隻虎鯨受困北海道流冰！拚命探頭呼吸畫面曝光

「立院活字典」周萬來襄助韓國瑜 以法律讓三政黨心服

被害人提再議！NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

黑二代借虛擬貨幣礦場兩面吸金 兩年詐上億元被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

竹聯幫戰堂張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元及其他投資人，兩年多來獲利上億元，若被害人發現騙局質疑，張嫌就以「賠光了」回應，被害人不滿就嗆明幫派身分恐嚇

台北市刑大接獲報案，去年底開始蒐證，這個月初逮捕張嫌及其共犯12人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車以及賓士轎車、現金10萬元等證物，訊後依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，張嫌是黑二代，從小衣食無憂，每天吃喝玩樂，後來也加入幫派，2021年9月，他找上29歲管理虛擬貨幣挖礦機，俗稱「礦場」的張姓業主，張嫌聲稱看好虛擬貨幣前景，要和張姓礦主一起經營挖礦事業，聲稱要開闢第二個礦場。

張嫌對外舉行說明會，邀請許多投資客到張姓礦主的礦場參觀，聲稱將是投資第二礦場的主力，同時開辦虛擬貨幣礦機的操作及買賣，張姓礦主信以為真，拿出2500萬元給張嫌，其他投資人也看好前景，紛紛拿錢出來投資。

張嫌以雙面手法兩邊吸金，兩年多來獲利上億元，張姓礦主和投資人詢問何時開闢第二礦場及虛擬貨幣去向，張嫌一律以「賠光了」回應，被害人不滿質疑，張嫌立即亮出幫派身分，還叫小弟上門，恐嚇被害人不得聲張。

被害人遭張嫌恐嚇，只好向警方求助，警方蒐證數月，日前逮捕張嫌及共犯，並擴大追查贓款流向。

竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝
竹聯幫戰堂前堂主兒子，以雙面手法兩邊吸金模式，詐騙虛擬貨幣礦場主及其他投資人上億元，北市刑大日前逮人，查扣現金及超跑。記者廖炳棋/翻攝

幫派 恐嚇 竹聯幫 虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙 逾40人遭詐財損達5000萬元

虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網

假澳洲外匯商吸金14億2人羈押 阿格斯前總裁50萬交保

詐騙集團買虛擬貨幣、避查緝涉洗錢 警逮人送辦

相關新聞

黑二代借虛擬貨幣礦場兩面吸金 兩年詐上億元被逮

竹聯幫戰堂張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元及其他...

南警逮4人販毒集團扣逾400克安毒 藥頭為20案通緝犯

台南市警察局刑警大隊今上午宣布破獲4人販毒集團，查獲安非他命逾400公克等毒品成品及半成品，總市價逾300萬元，鍾姓藥頭...

影／雲林破獲火力強大的詐騙集團 起出4把手槍百餘發子彈

雲林地檢署去年底查獲1名詐騙集團車手，認為該集團組織不單純，即由檢察官指揮雲林、台南、新竹及新北展開溯源追查，陸續在各地...

高雄男超商前遇警心虛 「這東西」露餡招計程車想落跑

高雄上周六63歲吳姓男子戴著安全帽在大樹區某超商外徘徊，仁武分局九曲派出所巡警路過，發現吳男舉止可疑未進超商購物，遂上前...

影／三重男重操舊業販槍毒 警驚見十幾尊雕像…矮櫃疑似養小鬼

新北市三重區1名有販毒、改造槍枝前科的34歲許姓男子，被發現疑似重操舊業，警方蒐證後2日下午持搜索票前往查緝，在許男住處...

影／竹聯幫靜安會率八家將亂棍砸士林夜市氣球攤 6人拘提到案

竹聯幫靜安會尹姓男子，懷疑宮廟遭鄰居李男砸玻璃，涉嫌帶著八家將小弟、幹部到士林夜市，對準李男經營的射氣球攤位，不顧周圍顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。