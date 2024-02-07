黑二代借虛擬貨幣礦場兩面吸金 兩年詐上億元被逮

竹聯幫戰堂張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元及其他投資人，兩年多來獲利上億元，若被害人發現騙局質疑，張嫌就以「賠光了」回應，被害人不滿就嗆明幫派身分恐嚇。

台北市刑大接獲報案，去年底開始蒐證，這個月初逮捕張嫌及其共犯12人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車以及賓士轎車、現金10萬元等證物，訊後依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，張嫌是黑二代，從小衣食無憂，每天吃喝玩樂，後來也加入幫派，2021年9月，他找上29歲管理虛擬貨幣挖礦機，俗稱「礦場」的張姓業主，張嫌聲稱看好虛擬貨幣前景，要和張姓礦主一起經營挖礦事業，聲稱要開闢第二個礦場。

張嫌對外舉行說明會，邀請許多投資客到張姓礦主的礦場參觀，聲稱將是投資第二礦場的主力，同時開辦虛擬貨幣礦機的操作及買賣，張姓礦主信以為真，拿出2500萬元給張嫌，其他投資人也看好前景，紛紛拿錢出來投資。

張嫌以雙面手法兩邊吸金，兩年多來獲利上億元，張姓礦主和投資人詢問何時開闢第二礦場及虛擬貨幣去向，張嫌一律以「賠光了」回應，被害人不滿質疑，張嫌立即亮出幫派身分，還叫小弟上門，恐嚇被害人不得聲張。

被害人遭張嫌恐嚇，只好向警方求助，警方蒐證數月，日前逮捕張嫌及共犯，並擴大追查贓款流向。