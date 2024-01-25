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2名台灣人在菲持有槍枝大麻被捕 最重可判死刑

中央社／ 馬尼拉25日專電

菲律賓警方近日查獲2名台灣人非法經營線上博弈，涉嫌詐騙並持有槍枝及大麻。駐菲代表處提醒國人遵守當地法律，在菲設置機房、詐欺、持有槍械、毒品，最重可能被判處死刑。

中華民國駐菲律賓代表處今天指出，菲國移民局、國家首都區警察局與代表處透過情資交流合作，22日在馬尼拉都會區查獲2名台灣男子非法經營線上博弈公司，涉嫌詐欺並持有長短槍及大麻等物，其中一人是新北地方檢察署去年11月發布的人口販運通緝犯。

詐欺方面，2名嫌犯非法經營線上博弈，受害者包括英語系國家及菲籍民眾。

代表處表示，這2名台灣人可能觸犯菲律賓法律，將在菲國接受審判；首先是修正刑法（Revised PenalCode, RPC）第315條詐欺罪，詐欺所得為1萬2000披索（約新台幣6672元）、未滿2萬2000披索，處6年以上、12年以下有期徒刑。若超過2萬2000披索，每超過1萬披索，增加一年徒刑，最長為20年有期徒刑。

意圖透過網路行騙或使用未經授權的存取設備，恐違反1998年存取設備規範法，可處罰金1萬披索或犯罪所得的2倍金額，以及6年以上、10年以下有期徒刑。

若經有罪判決，再度從事或意圖從事相關行為，處罰金1萬披索或犯罪所得的2倍金額，或12年以上、20年以下有期徒刑。

在毒品部分，根據菲國2002年綜合危險藥物法，無論毒品數量或品質，非法販賣、交易、吸食、發送、送達、大量散布、運輸或擔任中介者，處無期徒刑或死刑及罰金50萬到1000萬披索。

無論毒品品質，持有10公克以上鴉片、嗎啡、海洛英、古柯鹼、大麻脂、50公克以上安非他命、500公克大麻，或10公克以上其他類毒品，處無期徒刑或死刑及罰金50萬到1000萬披索。

持有10公克以上、未滿50公克安非他命，處無期徒期及罰金40萬到50萬披索。5公克以上、未滿10公克鴉片、嗎啡、海洛英、古柯鹼、大麻脂或其他類毒品，或300公克以上未滿500公克大麻，處20年到無期徒刑及罰金40萬到50萬披索。

持有未滿5公克鴉片、嗎啡、海洛英、古柯鹼、大麻脂或其他類毒品，或未滿300公克大麻，處12年到20年有期徒刑及罰金30萬到40萬披索。

若持有槍械，根據菲國綜合槍彈管理法，非法獲得或持有一支小型槍，處6年以上、12年以下有期徒刑。非法獲得或持有3支以上小型槍或A級輕型武器（7.62釐米口徑以下長短槍），處12年以上、20年以下有期徒刑或無期徒刑。

非法獲得或持有一支A級輕型武器，處6年以上、12年以下有期徒刑。非法獲得或持有一支B級輕型武器（供兩人以上使用或7.62釐米口徑以上武器），處無期徒刑。

代表處告誡台灣外逃通緝犯並提醒旅外國人，遵守菲國法律，切勿心存僥倖，挑戰公權力，影響治安。代表處隨時與菲律賓各執法機關合作交換情資，使兩國免受犯罪威脅，確保刑事司法正義得以伸張。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 毒品 詐欺

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